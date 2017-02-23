Скончался актер Алексей Петренко

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко, сообщает в четверг сайт Союза кинематографистов России.

Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.

С 1961 года по распределению оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, где работал два года. С 1963 по 1964 год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. В 1964 году Игорь Владимиров пригласил А.Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета.

C 1977 года Алексей Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1978 года играл на сцене МХАТ. В 1982-1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле "Серсо". В 1991-1992 А.Петренко выходил на сцену театра "Школа современной пьесы".

С 1991 года Петренко был штатным актером Киностудии им. М.Горького. 26 июля 2010 года он вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.

Фильмография Алексея Петренко насчитывает около 80 картин.