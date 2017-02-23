Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор Дадину
Культура

Скончался актер Алексей Петренко

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко, сообщает в четверг сайт Союза кинематографистов России.

Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.

С 1961 года по распределению оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, где работал два года. С 1963 по 1964 год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. В 1964 году Игорь Владимиров пригласил А.Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета.

C 1977 года Алексей Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1978 года играл на сцене МХАТ. В 1982-1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле "Серсо". В 1991-1992 А.Петренко выходил на сцену театра "Школа современной пьесы".

С 1991 года Петренко был штатным актером Киностудии им. М.Горького. 26 июля 2010 года он вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.

Фильмография Алексея Петренко насчитывает около 80 картин.

Теги: Алексей Петренко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкойЗвезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой
Как следует из рассекреченных документов, она принадлежала к разведывательной сети Яна Черняка, агенты которой передали в Москву данные о плане "Барбаросса" и немецком наступлении под КурскомПодробнее
Десять фильмов БерлиналеДесять фильмов Берлинале
"Интерфакс" рассказывает о любимых картинах Берлинского фестиваляПодробнее
"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей
Коллаж известного режиссера изначально оценивался в 250 тысяч рублейПодробнее
Разноцветный БерлиналеРазноцветный Берлинале
О фильмах в поддержку прав ЛГБТ на Берлинском кинофестивалеПодробнее
Берлинале осмысляет ХолокостБерлинале осмысляет Холокост
Четыре фильма о мире после Холокоста из программы 67-го Берлинского фестиваляПодробнее
"Логан": самый последний пошел"Логан": самый последний пошел
На Берлинском кинофестивале состоялась премьера последнего фильма про РоссомахуПодробнее
Золотого медведя на Берлинале получил фильм Ильдико Эньеди "О теле и душе"Золотого медведя на Берлинале получил фильм Ильдико Эньеди "О теле и душе"
Лучшей короткометражной лентой названа картина Диого Коста Амаранте "Маленький город"Подробнее
Берлинале-2017: Медведи и политикаБерлинале-2017: Медведи и политика
Украинский вопрос на Берлинском кинофестивалеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи
Цитата дня

В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место

Сергей Шойгу о планах развития парка "Патриот" в Подмосковье

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Троих пострадавших в ДТП на Камчатке доставили в Петропавловск-Камчатский
Скончался актер Алексей Петренко
В Париже пообещали достичь успеха на межсирийских переговорах в Женеве
СМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграции
Генсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризму
СКР на Камчатке занялся проверкой ДТП с двадцатью пострадавшими
Франция одобрила призыв РФ к Дамаску прекратить полеты ВВС на время переговоров
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи