Культура

Искусство Лего

В Москве открылась выставка масштабных фигур из легендарных кубиков

Искусство Лего
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - 23 февраля в Москве в Экспоцентре открылась всемирно известная выставка "Искусство Лего", которая побывала уже более чем в 30 странах и впервые приехала в Россию. Автор выставки, известный американский художник Натан Савайи, представил более ста экспонатов, созданных из кубиков Лего.

Первая скульптура, которая встречает посетителей – изящная балерина – подарок художника нашей стране.

В преддверии новых впечатлений мы видим знак благодарности скульптора маленькому кубику – основному и единственному материалу, из которого созданы все экспонаты выставки.

Фото: организаторы выставки

В студии Натана Савайи в Лос-Анджелесе хранится более шести миллионов кубиков Лего, часть которых он привез на выставку в контейнерах. Все кубики рассортированы по форме и цвету. Посетители могут увидеть их здесь и представить, как выглядит студия мастера.

Первый зал называется "Студия художника". Здесь можно увидеть первые экспериментальные работы Натана Савайи – например, два красных яблока: одно большое, другое маленькое. Историю появления первой скульптуры, которая вдохновила мастера на создание более серьезных произведений, я услышала из уст самого автора: "В детстве у меня был конструктор Лего Сити, из которого я построил город с высокими зданиями. Однажды я попросил родителей купить мне собаку, но они отказались мне ее покупать. Тогда я разобрал несколько зданий и собрал из конструктора собаку. Она получилась угловатой и разноцветной, но это был один из тех моментов, который меня озарил".

В середине зала находится скульптура под названием "Думай!". Новые мысли и идеи представлены в образе маленьких человечков.

Следующий зал называется "Человек: проявление". Как человек проявляет свои эмоции? Ответ на этот вопрос искал автор, и результатом его размышлений стали скульптуры, находящиеся в этом зале. Здесь есть символы мира, созданные из кубиков, которыми уже ранее пользовались другие люди. Знакомые художника, чьи дети уже выросли, не выкидывают оставшееся Лего, а отдают его в надежные руки мастера.

Также в этом зале есть три фигуры с тремя основными формами, с помощью которых можно выразить художественный образ – это треугольник, квадрат и круг. Они созданы из кубиков трех основных цветов, с помощью которых можно получить все остальные оттенки – красного, желтого и синего.

Фото: "Интерфакс"

Далее представлена одна из самых известных скульптур художника - "Желтый". О ней автору задают больше всего вопросов. "Я думаю, что эта фигура заинтересовывает людей, потому что они видят через этот образ, как человек открывает свою душу, отдает этому миру все, что у него есть. А детей, наверное, больше всего привлекает то, что они видят внутренности человека, которые сделаны из кубиков Лего", - рассказывает Натан Савайя.

Апогей эмоций нашел свое отображение в скульптуре "Хватка". Этот образ рассказывает о борьбе между истиной и ложью. Человек в поисках самовыражения вырывается из серых будней на свободу. Это символ протеста против обстоятельств, которые мешают нашим способностям реализоваться.

Зал "Мастера прошлого" знакомит посетителей с историей искусства. Например, здесь есть репродукция скульптуры Микеланджело "Давид", трехмерная фигура из картины Эдварда Мунка "Крик", древнегреческий храм Парфенон и многие другие шедевры мирового искусства и архитектуры.

Самая габаритная скульптура выставки "Динозавр", на создание которой ушло около трех месяцев, завоёвывает внимание детей.

Выставку завершает зал, посвященный "дефрагментации". Это явление в контексте выставке означает мультимедийное сотрудничество Натана Савайи и фотографа Дина Уэста. Здесь представлена серия фотографий, на которых запечатлены предметы, созданные из кубиков Лего. Также мы видим сами предметы, которые были запечатлены на фотографиях.

На вопрос о том, какая из скульптур особенно дорога сердцу, художник ответил так: "Моя любимая скульптура - та, которую я сделаю следующей".

Алёна Сергеева

Выставка "Искусство Лего" в Москве

12 фотографий
Натан Савайя, художник, выбравший в качестве инструмента конструктор Лего, открывает свою выставку в МосквеВ программе не только непосредственные ощущения автора, но и интерпретации всем известных творений&quot;Простой&quot; путь идеи от эскиза к скульптуре&quot;Сидящий Будда&quot;, например&quot;Красная маска&quot;. Если верить автору, то это, отчасти, автопортрет.Пожалуй, Натан - один из немногих людей на планете, кто заказывает детали лего-конструктора сотнями тысяч
Натан Савайя, художник, выбравший в качестве инструмента конструктор Лего, открывает свою выставку в Москве
Теги: Лего, Lego, Натан Савайи, Искусство ЛЕГО
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