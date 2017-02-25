Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"

Картина критика Клинтон собрала столько же призов, как и "ББэтмен против Супермена", а Мел Гибсон был отмечен за восстановление репутации

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Документальный фильм "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" стал лауреатом "Золотой малины" как худший фильм 2016 года и получил главную награду за сомнительные заслуги в области кинематографа.

Также на победу в категории "Худшая картина года" претендовали фильмы "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта", "День независимости: Возрождение" и "Образцовый самец № 2".

Режиссер Динеш Д’Соуза, который снял картину о кандидате в президенты США от демократов, также отмечен как худший режиссер года.

Кроме того, ему досталась "Золотая малина" как худшему актеру - он сыграл сам себя. А Ребека Тернер, сыгравшая Клинтон, получила сомнительную награду за главную женскую роль во все том же фильме "Америка Хиллари".

Картина консерватора Д’Соузы рассказывает об истории Демократической партии - включая поддержку расизма ее основателями, связи с "Ку-клукс-кланом", сомнительные методы влияния на общество. Автор ставит оспаривает этичность действий Хиллари Клинтон, ее честность и истинные мотивации.

Д’Соуза, который также снял фильм "Америка Обамы", в январе назвал свою номинацию на "Золотую малину" местью проигравших и напомнил, что его картины становились самыми прибыльными документальными картинами в США.

Дональд Трамп в своем твиттере советовал сторонникам посмотреть фильм о сопернице.

Бэтмен против Хиллари

Худшим актером второго плана признали Джесси Айзенберг за фильм "Бэтмен против Супермена", худшей актрисой второго плана стала Кристен Уиг ("Образцовый самец № 2").

По числу "Золотых малин" лидерами стали документальный фильм о Хиллари Клинтон и супергеройское повествование "Бэтмен против Супермена" - ему также достались призы за худший сценарий, худший приквел, сиквел или ремейк, а также за худший экранный дуэт (отличились Бен Аффлек и Генри Кавилл).

В единственной положительной номинации - за восстановление репутации - был отмечен актер и режиссер Мел Гибсон, который снял картину "По соображениям совести".

Его фильм в этом году претендует на шесть "Оскаров", включая приз за режиссуру.

"Золотые малины" традиционно вручают накануне церемонии Американской киноакадемии, и номинанты крайне редко посещают раздачу призов за сомнительные кинодостижения.

Церемония вручения "Оскаров" пройдет в ночь на понедельник 27 февраля.