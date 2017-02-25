Главные новости
КультураДокументальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"СпортУстюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спортаВ миреСМИ узнали о планах США разместить самолеты F-35 на Ближнем Востоке
Культура

Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"

Картина критика Клинтон собрала столько же призов, как и "ББэтмен против Супермена", а Мел Гибсон был отмечен за восстановление репутации

Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"
Фото: Reuters

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Документальный фильм "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" стал лауреатом "Золотой малины" как худший фильм 2016 года и получил главную награду за сомнительные заслуги в области кинематографа.

Также на победу в категории "Худшая картина года" претендовали фильмы "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта", "День независимости: Возрождение" и "Образцовый самец № 2".

Режиссер Динеш Д’Соуза, который снял картину о кандидате в президенты США от демократов, также отмечен как худший режиссер года.

Кроме того, ему досталась "Золотая малина" как худшему актеру - он сыграл сам себя. А Ребека Тернер, сыгравшая Клинтон, получила сомнительную награду за главную женскую роль во все том же фильме "Америка Хиллари".

Картина консерватора Д’Соузы рассказывает об истории Демократической партии - включая поддержку расизма ее основателями, связи с "Ку-клукс-кланом", сомнительные методы влияния на общество. Автор ставит оспаривает этичность действий Хиллари Клинтон, ее честность и истинные мотивации.

Д’Соуза, который также снял фильм "Америка Обамы", в январе назвал свою номинацию на "Золотую малину" местью проигравших и напомнил, что его картины становились самыми прибыльными документальными картинами в США.

Дональд Трамп в своем твиттере советовал сторонникам посмотреть фильм о сопернице.

Бэтмен против Хиллари

Худшим актером второго плана признали Джесси Айзенберг за фильм "Бэтмен против Супермена", худшей актрисой второго плана стала Кристен Уиг ("Образцовый самец № 2").

По числу "Золотых малин" лидерами стали документальный фильм о Хиллари Клинтон и супергеройское повествование "Бэтмен против Супермена" - ему также достались призы за худший сценарий, худший приквел, сиквел или ремейк, а также за худший экранный дуэт (отличились Бен Аффлек и Генри Кавилл).

В единственной положительной номинации - за восстановление репутации - был отмечен актер и режиссер Мел Гибсон, который снял картину "По соображениям совести".

Его фильм в этом году претендует на шесть "Оскаров", включая приз за режиссуру.

"Золотые малины" традиционно вручают накануне церемонии Американской киноакадемии, и номинанты крайне редко посещают раздачу призов за сомнительные кинодостижения.

Церемония вручения "Оскаров" пройдет в ночь на понедельник 27 февраля.

Теги: Золотая малина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"
Джордж Клуни стал обладателем почетной статуэтки за выдающийся вклад в кинематографПодробнее
Искусство ЛегоИскусство Лего
В Москве открылась выставка масштабных фигур из легендарных кубиковПодробнее
Скончался актер Алексей ПетренкоСкончался актер Алексей Петренко
Фильмография актера насчитывает около 80 лентПодробнее
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкойЗвезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой
Как следует из рассекреченных документов, она принадлежала к разведывательной сети Яна Черняка, агенты которой передали в Москву данные о плане "Барбаросса" и немецком наступлении под КурскомПодробнее
Десять фильмов БерлиналеДесять фильмов Берлинале
"Интерфакс" рассказывает о любимых картинах Берлинского фестиваляПодробнее
"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей
Коллаж известного режиссера изначально оценивался в 250 тысяч рублейПодробнее
Разноцветный БерлиналеРазноцветный Берлинале
О фильмах в поддержку прав ЛГБТ на Берлинском кинофестивалеПодробнее
Берлинале осмысляет ХолокостБерлинале осмысляет Холокост
Четыре фильма о мире после Холокоста из программы 67-го Берлинского фестиваляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураДокументальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"СпортУстюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спортаВ миреСМИ узнали о планах США разместить самолеты F-35 на Ближнем ВостокеВ миреПодозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына получила за это $90
Россия не поддержит в СБ ООН западный проект резолюции по химоружию в Сирии
Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"
СМИ узнали о планах США разместить самолеты F-35 на Ближнем Востоке
Трамп призвал своих сторонников устроить масштабный митинг
Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына получила за это $90
Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта
Малайзия пообещала арестовать дипломата КНДР при отказе сотрудничать по делу Ким Чен Нама
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи