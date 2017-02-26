В марте в Москве пройдет международный фестиваль "Виртуозы гитары"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международный фестиваль "Виртуозы гитары" состоится с 20 по 25 марта в Концертном зале Чайковского (кзч) в Москве. Он будет проведен в 12-й раз.

Как сообщили в пресс-службе КЗЧ, художественный руководитель "Виртуозов гитары", известный гитарист Артём Дервоед пригласил на фестиваль своих коллег, которые ранее уже приезжали в Москву, и новых участников, таких как Хосе Антонио Эскобар (Чили), Фабио Занон (Бразилия) и фламенко-трио Антонио Рея (Испания).

По мнению организаторов, "изюминкой" мартовского форума обещает стать выступление известного пианиста Бориса Березовского: он примет участие в исполнении нескольких сочинений для гитары и фортепиано - от Фантазии фа минор Франца Шуберта до сонаты, написанной современным автором Никитой Кошкиным.

Откроется фестиваль 20 марта концертом "Аранхуэс" Хоакино Родриго - это "золотой гвоздь программы" любого гитариста, одна из жемчужин мировой классики. В этот вечер прозвучат также сочинения Миньоне, Кастельнуово-Тедеско и Госса.

Во второй день - 21 марта - выступят его ветераны Жереми Жув и Артём Дервоед, а также дебютант "Виртуозов гитары", пианист Борис Березовский.

24 марта программа форума впервые за его историю представит в большом объёме музыку фламенко. А на заключительном гала-концерте 25 марта сыграют все участники фестиваля, а также виолончелист Александр Рамм, лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского.