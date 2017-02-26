Главные новости
В миреАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаВ миреАкцию против присоединения Крыма к России провели в АнкареВ миреАвтомобиль въехал в праздничный парад в Новом Орлеане
Культура

В марте в Москве пройдет международный фестиваль "Виртуозы гитары"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международный фестиваль "Виртуозы гитары" состоится с 20 по 25 марта в Концертном зале Чайковского (кзч) в Москве. Он будет проведен в 12-й раз.

Как сообщили в пресс-службе КЗЧ, художественный руководитель "Виртуозов гитары", известный гитарист Артём Дервоед пригласил на фестиваль своих коллег, которые ранее уже приезжали в Москву, и новых участников, таких как Хосе Антонио Эскобар (Чили), Фабио Занон (Бразилия) и фламенко-трио Антонио Рея (Испания).

По мнению организаторов, "изюминкой" мартовского форума обещает стать выступление известного пианиста Бориса Березовского: он примет участие в исполнении нескольких сочинений для гитары и фортепиано - от Фантазии фа минор Франца Шуберта до сонаты, написанной современным автором Никитой Кошкиным.

Откроется фестиваль 20 марта концертом "Аранхуэс" Хоакино Родриго - это "золотой гвоздь программы" любого гитариста, одна из жемчужин мировой классики. В этот вечер прозвучат также сочинения Миньоне, Кастельнуово-Тедеско и Госса.

Во второй день - 21 марта - выступят его ветераны Жереми Жув и Артём Дервоед, а также дебютант "Виртуозов гитары", пианист Борис Березовский.

24 марта программа форума впервые за его историю представит в большом объёме музыку фламенко. А на заключительном гала-концерте 25 марта сыграют все участники фестиваля, а также виолончелист Александр Рамм, лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"
Картина критика Клинтон собрала столько же призов, как и "Бэтмен против Супермена", а Мел Гибсон был отмечен за восстановление репутацииПодробнее
Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"
Джордж Клуни стал обладателем почетной статуэтки за выдающийся вклад в кинематографПодробнее
Искусство ЛегоИскусство Лего
В Москве открылась выставка масштабных фигур из легендарных кубиковПодробнее
Скончался актер Алексей ПетренкоСкончался актер Алексей Петренко
Фильмография актера насчитывает около 80 лентПодробнее
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкойЗвезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой
Как следует из рассекреченных документов, она принадлежала к разведывательной сети Яна Черняка, агенты которой передали в Москву данные о плане "Барбаросса" и немецком наступлении под КурскомПодробнее
Десять фильмов БерлиналеДесять фильмов Берлинале
"Интерфакс" рассказывает о любимых картинах Берлинского фестиваляПодробнее
"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей
Коллаж известного режиссера изначально оценивался в 250 тысяч рублейПодробнее
Разноцветный БерлиналеРазноцветный Берлинале
О фильмах в поддержку прав ЛГБТ на Берлинском кинофестивалеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаВ миреАкцию против присоединения Крыма к России провели в АнкареВ миреАвтомобиль въехал в праздничный парад в Новом ОрлеанеВ миреТрамп отказался посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома
Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека
Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 февраля
Российские военные доставили полтонны продуктов в деревню в Латакии
В Восточном Казахстане пропал частный вертолет с тремя людьми на борту
Власти Приморья пообещали изменить правила установки "ЭРА-ГЛОНАСС"
На авиабазу Хмеймим доставлена гуманитарная помощь РФ для жителей Сирии
Автомобиль въехал в праздничный парад в Новом Орлеане
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи