Культура

"Лунный свет" получил кинопремию "Независимый дух" за лучший фильм

Получавшие награды звезды Голливуда не удержались от критики Дональда Трампа

"Лунный свет" получил кинопремию "Независимый дух" за лучший фильм
Сценарист Тарел Элвин МакКрэни (слева) и режиссер Барри Дженкинс
Фото: Reuters

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Картина "Лунный свет" получила награду "Независимый дух" (Independent Spirit Award) в номинации "Лучший фильм года".

Картина о чернокожем гее из Майями, которая также претендует на "Оскар", была отмечена за лучший сценарий, а Барри Дженкинс получил приз как лучший режиссер.

Награда "Независимый дух" традиционно вручается низкобюджетным фильмам, на которые было потрачено менее $20 млн, поэтому на нее не претендовал фаворит всех последних церемоний "Ла-Ла Ленд". Бюджет "Лунного света" составил всего $1,5 млн, картину сняли за 25 дней. На данный момент она заработала в прокате $21,5 млн.

Француженка Изабель Юппер получила приз "Независимый дух" как лучшая актриса за фильм "Она". Кейси Аффлек, сыгравший главную роль в "Манчестере у моря" стал лучшим актером.

Бен Фостер ("Любой ценой") был признан лучшим актером второго плана, а Молли Шеннон ("Другие люди") - лучшей актрисой второго плана.

Как отмечает "Би-би-си", получая награду, Кейси Аффлек не удержался от политических комментариев, заявив со сцены, что ему противна политика Белого дома, а нынешняя администрация долго не продержится у власти. "Знаю, это звучит, как скучная проповедь, и я, выступая перед вами, пытаюсь "учить ученого", но я просто хочу, чтобы мой голос звучал в хоре голосов несогласных", - заявил Аффлек.

"Би-би-си" констатирует, что на церемонии вручения "Оскаров", которая пройдет в ночь на 27 февраля, можно ждать еще больше политической риторики от противников президента США Дональда Трампа.

Актриса Наоми Харрис, сыгравшая в "Лунном свете", подчеркнула, что церемония Американской киноакадемии будет определенно "очень политической".

Теги: Независимый дух, США
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