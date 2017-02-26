"Лунный свет" получил кинопремию "Независимый дух" за лучший фильм

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Картина "Лунный свет" получила награду "Независимый дух" (Independent Spirit Award) в номинации "Лучший фильм года".

Картина о чернокожем гее из Майями, которая также претендует на "Оскар", была отмечена за лучший сценарий, а Барри Дженкинс получил приз как лучший режиссер.

Награда "Независимый дух" традиционно вручается низкобюджетным фильмам, на которые было потрачено менее $20 млн, поэтому на нее не претендовал фаворит всех последних церемоний "Ла-Ла Ленд". Бюджет "Лунного света" составил всего $1,5 млн, картину сняли за 25 дней. На данный момент она заработала в прокате $21,5 млн.

Француженка Изабель Юппер получила приз "Независимый дух" как лучшая актриса за фильм "Она". Кейси Аффлек, сыгравший главную роль в "Манчестере у моря" стал лучшим актером.

Бен Фостер ("Любой ценой") был признан лучшим актером второго плана, а Молли Шеннон ("Другие люди") - лучшей актрисой второго плана.

Как отмечает "Би-би-си", получая награду, Кейси Аффлек не удержался от политических комментариев, заявив со сцены, что ему противна политика Белого дома, а нынешняя администрация долго не продержится у власти. "Знаю, это звучит, как скучная проповедь, и я, выступая перед вами, пытаюсь "учить ученого", но я просто хочу, чтобы мой голос звучал в хоре голосов несогласных", - заявил Аффлек.

"Би-би-си" констатирует, что на церемонии вручения "Оскаров", которая пройдет в ночь на 27 февраля, можно ждать еще больше политической риторики от противников президента США Дональда Трампа.

Актриса Наоми Харрис, сыгравшая в "Лунном свете", подчеркнула, что церемония Американской киноакадемии будет определенно "очень политической".