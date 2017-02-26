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Культура

В США скончался актер Билл Пэкстон

Актер ушел из жизни на 62-м году жизни в результате осложнений после операции

В США скончался актер Билл Пэкстон
Американский актер Билл Пэкстон
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Голливудский актер Билл Пэкстон, который сыграл в таких фильмах как "Чужие", "Титаник" и "Аполлон 13", скончался на 62-м году жизни.

Как сообщает Variety, актер умер от осложнений после операции.

Пэкстон также известен своей работой на телевидении - он в течение пяти сезонов играл главную роль в сериале "Большая любовь", который рассказывает о жизни мормона-многоженца. Этот персонаж принес актеру три номинации на "Золотой глобус".

Кроме того, на эту награду он был номинирован за телефильм "Блистательная ложь".

В 1998 году Пэкстон сыграл в фильме "Смерч", который собрал в прокате около полумиллиарда долларов.

Теги: США
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