Культура

Церемония вручения "Оскара": онлайн

В театре "Долби" в Голливуде проходит 89-я церемония вручения наград Американской киноакадемии

Церемония вручения "Оскара": онлайн
Красная ковровая дорожка перед церемонией вручения
Фото: Reuters

На "Оскар" за "Лучший фильм" выдвинуты картины "Ла-Ла Ленд" "Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Скрытые фигуры", "Лев", "Манчестер у моря" и "Лунный свет". Лидером по числу номинаций стал "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, выдвинутый рекордные 14 раз. "Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию церемонии.

04:04

Джейми Дорнан и 50 оттенков красной ковровой дорожки 

#JamieDornan and #AmeliaWarner's first step on the #Oscars red carpet

A post shared by The Academy (@theacademy) on

04:01

И такие тоже (представляют австралийско -ни-вануатунский документальный фильм "Танна")

04:01

И разные другие приятные люди

03:56

Райан Гослинг (и снова номинация "Лучшая мужская роль"  - за "Ла-Ла Ленд") тоже здесь

03:53

Эндрю Гарфилд (номинация на главную мужскую роль за фильм "По соображениям совести") как бы показывает, что неплохо быть на "Оскаре"

03:50

Мужчины тоже пришли - Кейси Аффлек  (номинация "Лучшая мужская роль" за "Манчестер у моря") на церемонии.

03:47

Николь Кидман тоже здесь (кажется, в тренде в этом году платья пастельных тонов с вышивкой!)

03:45

Французская актриса Изабель Юппер (также номинирована на награду за главную женскую роль в фильме "Она")

03:43

Эмма Стоун (номинирована на "Оскар" как лучшая актриса за роль в "Ла-Ла Ленде")

#EmmaStone has arrived on the #Oscars red carpet! (Photo by David Fisher/Rex/@Shutterstock)

A post shared by Variety Magazine (@variety) on

03:42

На красной ковровой дорожке были замечены Скарлетт Йоханссон

03:36

Но вернемся к церемонии. Пока звезды собираются и идут к театру "Долби", а светские хроникеры обсуждают, кто в каком наряде пришел. Присоединимся к этой интеллектуальной дискуссии.

03:33

Кстати, в прошлые годы от шоу Киммела на церемонию делегировали мексиканца Гильермо в золотом костюме, который поил звезд на красной ковровой дорожке текилой (интересно, будет ли в этом году подобное? Пока Гильермо не видно).

03:31

Киммел к вручению "Оскаров" снял ролик, как получить статуэтку (а не про то, как стать комиком, которому доверили вести церемонию, что было бы логичнее - самому ему пока никто "Оскар" не вручал).

03:25

Как видно из тизера, ведущим церемонии стал американский комик Джимми Киммел, который ведет вечернее шоу своего имени на телеканале ABC. Сам Киммел объяснил, что его выбрали вести церемонию потому что он был ближе всего к ней: студия находится в непосредственной близости от театра "Долби", где вручают награды.

03:23

А вот и тизер церемонии, в котором смонтированы трейлеры из всех главных фильмов-претендентов на статуэтку (и почему-то прошлогодний Леонардо ДиКаприо)

03:13

Добрый (калифорнийский) вечер, дорогие читатели!  В Голливуде проходит церемония вручения главной кинонаграды в мире, и мы начинаем свою трансляцию.

Теги: Оскар, кино, Голливуд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
В США скончался актер Билл ПэкстонВ США скончался актер Билл Пэкстон
Актер ушел из жизни на 62-м году жизни в результате осложнений после операцииПодробнее
"Лунный свет" получил кинопремию "Независимый дух" за лучший фильм"Лунный свет" получил кинопремию "Независимый дух" за лучший фильм
Получавшие награды звезды Голливуда не удержались от критики Дональда ТрампаПодробнее
Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"
Картина критика Клинтон собрала столько же призов, как и "Бэтмен против Супермена", а Мел Гибсон был отмечен за восстановление репутацииПодробнее
Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"
Джордж Клуни стал обладателем почетной статуэтки за выдающийся вклад в кинематографПодробнее
Искусство ЛегоИскусство Лего
В Москве открылась выставка масштабных фигур из легендарных кубиковПодробнее
Скончался актер Алексей ПетренкоСкончался актер Алексей Петренко
Фильмография актера насчитывает около 80 лентПодробнее
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкойЗвезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой
Как следует из рассекреченных документов, она принадлежала к разведывательной сети Яна Черняка, агенты которой передали в Москву данные о плане "Барбаросса" и немецком наступлении под КурскомПодробнее
Десять фильмов БерлиналеДесять фильмов Берлинале
"Интерфакс" рассказывает о любимых картинах Берлинского фестиваляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураЦеремония вручения "Оскара": онлайнВ миреПорошенко пообещал помогать жителям КрымаМоскваПолиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тысяч человекВ миреОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
"Роснефть" продаст Чечне большую часть "Грознефтегаза"
Церемония вручения "Оскара": онлайн
У православных начался Великий пост
Сенатор предложил ужесточить наказание за нападение на инкассаторов
Жена Ильхама Алиева рассказала о своих задачах на посту вице-президента
Российский самолет вернулся в аэропорт Цюриха из-за проблем с двигателем
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи