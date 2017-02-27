Церемония вручения "Оскара": онлайн

03:25

Как видно из тизера, ведущим церемонии стал американский комик Джимми Киммел, который ведет вечернее шоу своего имени на телеканале ABC. Сам Киммел объяснил, что его выбрали вести церемонию потому что он был ближе всего к ней: студия находится в непосредственной близости от театра "Долби", где вручают награды.