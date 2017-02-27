Церемония вручения "Оскара": онлайн

На "Оскар" за "Лучший фильм" выдвинуты картины "Ла-Ла Ленд" "Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Скрытые фигуры", "Лев", "Манчестер у моря" и "Лунный свет". Лидером по числу номинаций стал "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, выдвинутый рекордные 14 раз. "Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию церемонии.
Джейми Дорнан и 50 оттенков красной ковровой дорожки
И такие тоже (представляют австралийско -ни-вануатунский документальный фильм "Танна")
This group is representing the documentary TANNA from Australia #Oscars pic.twitter.com/eMdPcRTQfW— Rebecca Keegan (@ThatRebecca) 26 февраля 2017 г.
И разные другие приятные люди
Lots of #Oscars red carpet action right now! pic.twitter.com/b9Emgp6xmJ— The Academy (@TheAcademy) 27 февраля 2017 г.
Райан Гослинг (и снова номинация "Лучшая мужская роль" - за "Ла-Ла Ленд") тоже здесь
Rayan Gosling وصل— osama ♠️ (@osamaalzamo1992) 27 февраля 2017 г.
#Oscars pic.twitter.com/B91K9zdbMA
Эндрю Гарфилд (номинация на главную мужскую роль за фильм "По соображениям совести") как бы показывает, что неплохо быть на "Оскаре"
Мужчины тоже пришли - Кейси Аффлек (номинация "Лучшая мужская роль" за "Манчестер у моря") на церемонии.
He looks so good! #Oscars #CaseyAffleck #Manchesterbythesea pic.twitter.com/vhmUtWLSgL— Casey Affleck fans (@FansOfCasey) 27 февраля 2017 г.
Николь Кидман тоже здесь (кажется, в тренде в этом году платья пастельных тонов с вышивкой!)
Nicole Kidman hits the #Oscars red carpet pic.twitter.com/FAdvzAMy7b— The Academy (@TheAcademy) 27 февраля 2017 г.
Французская актриса Изабель Юппер (также номинирована на награду за главную женскую роль в фильме "Она")
Эмма Стоун (номинирована на "Оскар" как лучшая актриса за роль в "Ла-Ла Ленде")
На красной ковровой дорожке были замечены Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson on the red carpet of the #Oscars pic.twitter.com/2xMJSjc13H— Robert Downey Jr UK (@downeysduckling) 27 февраля 2017 г.
Но вернемся к церемонии. Пока звезды собираются и идут к театру "Долби", а светские хроникеры обсуждают, кто в каком наряде пришел. Присоединимся к этой интеллектуальной дискуссии.
Кстати, в прошлые годы от шоу Киммела на церемонию делегировали мексиканца Гильермо в золотом костюме, который поил звезд на красной ковровой дорожке текилой (интересно, будет ли в этом году подобное? Пока Гильермо не видно).
Киммел к вручению "Оскаров" снял ролик, как получить статуэтку (а не про то, как стать комиком, которому доверили вести церемонию, что было бы логичнее - самому ему пока никто "Оскар" не вручал).
Как видно из тизера, ведущим церемонии стал американский комик Джимми Киммел, который ведет вечернее шоу своего имени на телеканале ABC. Сам Киммел объяснил, что его выбрали вести церемонию потому что он был ближе всего к ней: студия находится в непосредственной близости от театра "Долби", где вручают награды.
А вот и тизер церемонии, в котором смонтированы трейлеры из всех главных фильмов-претендентов на статуэтку (и почему-то прошлогодний Леонардо ДиКаприо)
The #Oscars trailer is here! pic.twitter.com/dOOzSFtfZc— The Academy (@TheAcademy) 27 января 2017 г.
Добрый (калифорнийский) вечер, дорогие читатели! В Голливуде проходит церемония вручения главной кинонаграды в мире, и мы начинаем свою трансляцию.