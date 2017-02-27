"Оскар" за режиссуру получил Дэмьен Шазелл

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Дэмьен Шазелл получил "Оскар" как лучший режиссер за фильм "Ла-Ла Ленд". Это самый молодой обладатель награды за режиссуру в истории киноакадемии, в январе ему исполнилось 32 года.

Фильм Шазелла был номинирован на 14 наград и на момент написания текста получил пять из них.

В этой номинации с Шазеллом соперничали Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дени Вильнёв ("Прибытие"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет").

Вручение 89-й премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre. За ее ходом вы можете следить в нашей онлайн-трансляции.