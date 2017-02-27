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"Лунный свет" получил "Оскар" как лучший фильм

Актеры, объявлявшие победителя, ввели всех в заблуждение, назвав победителем "Ла-Ла Ленд"

"Лунный свет" получил "Оскар" как лучший фильм
Вручение награды за лучший фильм
Фото: Reuters

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Лунный свет" стал лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии. Объявлять имя победителя вышли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй ("Бонни и Клайд"), при этом организаторы ошиблись конвертом, где было указано имя Эммы Стоун (лучшая женская роль, фильм "Ла-Ла Ленд"). Битти и Данауэй ошиблись и назвали "Ла-Ла Ленд" лучшим фильмом. Организаторам пришлось срочно исправлять оплошность: выходить на сцену и показывать всем содержимое правильного конверта.

Среди номинантов были "Лев", "Ла-Ла Ленд", "Любой ценой", "Манчестер у моря", "Ограды", "По соображениям совести", "Прибытие" и "Скрытые фигуры".

Больше всех наград получил "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла - шесть, в том числе за режиссуру, лучшую музыку и лучшую песню. Вы можете узнать о всех победителях в нашей онлайн-трансляции.

Теги: кино, Оскар
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