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Церемония вручения "Оскара": главное

Главными триумфаторами Американской киноакадемии стали фильмы "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет", но запомнится эта церемония прежде всего конфузом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Голливуде прошла 89-я церемония вручения наград Американской киноакадемии, главный приз за лучший фильм на которой получила картина Барри Дженкинса "Лунный свет". Но получила не сразу.

Объявлять имя победителей в самой престижной номинации вышли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй (сыграли в культовом "Бонни и Клайд" 1967 года). Но организаторы ошиблись конвертом: в нем лежала бумажка с именем Эммы Стоун (лучшая женская роль, фильм "Ла-Ла Ленд"), и Битти и Данауэй назвали "Ла-Ла Ленд" лучшим фильмом. Организаторам пришлось срочно исправлять оплошность: выходить на сцену и показывать всем содержимое правильного конверта в разгар того, как команда "Ла-Ла Ленда" благодарила за награду. В сети даже шутили, что без российских хакеров не обошлось.

В общей сложности "Лунный свет" получил три статуэтки - также ему вручили приз за лучший адаптированный сценарий и награду актеру второго плана Махершала Али.

Несмотря на проигрыш в главной номинации, "Ла-Ла Ленд" выиграл в общей сложности шесть "Оскаров" из 14, на который был номинирован. Это призы за лучшую режиссеру (Дэмьену Шазеллу), лучшей актрисе (Эмме Стоун), лучшему композитору (Джастин Гурвиц), за лучшую песню (City of Stars), а также лучшим оператору и художнику-постановщику.

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Лучшим актером был признан Кейси Аффлек за роль в "Манчестере у моря", этот фильм также получил награду за оригинальный сценарий.

Два "Оскара" получила картина "По соображениям совести" Мэла Гибсона (Лучший монтаж и Лучшее сведение звука).

Лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис (фильм "Ограды") Лучшим фильмом на иностранном языке "Коммивояжер" иранца Асгара Фархади, который не смог приехать на церемонию из-за миграционных запретов Дональда Трампа. В своем обращении, которое зачитали со сцены, он посвятил награду мигрантам и попросил не возводить новые барьеры между странами. О том же сказал и мексиканский Актер Гаэль Гарсиа Берналь, вышедший на сцену вручить награду за лучший анимационный фильм, который называет себя рабочим-мигрантом.

А авторы ленты "Белые каски" об одноименной сирийской волонтерской организации, которую наградили как лучший документальный короткометражный фильм, со сцены призвали как можно скорее остановить войну в Сирии.

Своей политической ангажированностью более всего, пожалуй, и запомнится церемония (после перепутанных конвертов). Cтоит отметить и то, что больше никаких обвинений в #oscarssowhite ей нельзя предъявить. Три из восьми картин, номинированных на приз за лучший фильм, рассказывают про афроамериканцев ( "Скрытые фигуры", "Ограды" и Лунный свет"), последний и выиграл награду. Призы лучшей актрисе и актеру второго плана также достались темнокожим.

Также это была первая церемония, где перекусы сбрасывали на парашютах в зал, а в театр "Долби" привели группу ничего не подозревавших туристов (наверное, они запомнят этот вечер на всю жизнь). Зря ведущий церемонии комик Джимми Киммел сказал, что все испортил - все было не так и плохо!

Теги: Оскар, кино
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