В России учредили литературную премию имени Пушкина

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Общий призовой фонд новой литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов составит 4,8 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе награды в понедельник.

"Цель премии - находить и поощрять начинающих талантливых российских писателей и поэтов, способных внести существенный вклад в сохранение и развитие мировой художественной литературы", - сказали организаторы. По их словам, произведения лауреатов будут опубликованы на сайте премии и отдельным сборником в одном из ведущих издательств

Замруководителя Роспечати Владимир Григорьев отметил, что организаторы стремятся к тому, чтобы "талантливые писатели получили возможность не задумываться о хлебе насущном, а концентрировались только на своем творчестве".

"Кто-то считает призовой фонд премии маленьким, а кто-то достаточным для начинающего автора. Мы надеемся, что премия поможет найти талантливых авторов и, может быть, создаст новую генерацию", - пояснил он.

Наблюдательный совет награды возглавил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Также в совет вошли замруководителя Роспечати Григорьев, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов и другие. Почетным членом совета стал посол республики Корея в России Пак Ро Бёк.

Соискателями премии могут стать авторы в возрасте от 15 до 35 лет.

На конкурс принимаются литературно-художественные прозаические произведения (романы, повести, сборники повестей и/или рассказов) объёмом от 4 до 12 авторских печатных листов и поэтические произведения объёмом от 150 до 700 строк, ранее не выдвигавшиеся на национальные литературные премии. Речь идет как об опубликованных работах, так и о рукописях.

Премия будет проводиться ежегодно. Выдвигать произведения могут как авторы, так и региональные книжные издательства и СМИ. Прием работ заканчивается 18 апреля.

Короткий список, в который войдут не более 20 произведений, будет объявлен 16 мая. Лауреаты будут определяться в двух номинациях - "Поэзия" и "Проза". В каждой из них будет присуждаться три приза.

Победителей огласит жюри под председательством писателя Павла Басинского в день рождения Пушкина 6 июня.