Более половины россиян заметили улучшение качества российского кино

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Более половины россиян (58%) считают, что качество российского кино за последние два года улучшилось, сообщает ВЦИОМ. В ходе всероссийского опроса, проведенного в декабре 2016 - январе 2017 года среди 7034 человек, 22% респондентов сказали, что российские фильмы 2016 года такие же, как те, что выходили в прокат год-два назад, 7% считают, что фильмы стали хуже.

В ситуации выбора: пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанс зарубежного фильма, 77% респондентов решат смотреть российское кино. Им не столь важно, в какой стране создан фильм; главное, чтобы сюжет картины был интересным. Только 17% респондентов предпочтут подождать начала интересного им зарубежного фильма или уйдут из кинотеатра. Согласно данным опроса, поход в кино у россиян является самым распространенным способом проведения досуга - доминирующая среди киноаудитории периодичность похода в кино - 1-2 раза в месяц (46%).

Каждый четвертый кинозритель (27%) ходил в кино в 2016 году чаще, чем в 2015. По данным ВЦИОМ, респонденты объясняли это, прежде всего, большим количеством интересных фильмов. Каждый второй (53%) ходил в кино с такой же частотой, как и в 2015 году. Доля кинозрителей, сокративших частоту похода в кино в 2016 году, составила 15%. Основной причиной тому стал недостаток свободного времени. В зрительской аудитории кинотеатров преобладают люди в возрасте 25-34 лет (33% - каждый третий посетитель кинотеатра). Аудитория посетителей кинотеатров от 18 до 24 лет несколько меньше - 27%, подростки 14-17 лет составляют лишь 15% кинотеатральной аудитории, что соответствует доле зрителей в возрасте от 35 до 44 лет (15%).

Согласно результатам опроса, подавляющее большинство россиян были последний раз в кино со своей второй половиной (33%), друзьями (29%) или с родителями/детьми (21%). Только 13% респондентов чаще всего смотрят фильмы в одиночку. Две трети россиян (66%) выбирают фильм задолго до посещения кинотеатра (более чем за день), 17% - в день сеанса, но до прихода в кинотеатр, 16% выбирают фильм непосредственно в кинотеатре. Социологи отмечают, что тщательность планирования более заметна в праздники, когда поход в кино с родными и близкими планируется заранее и воспринимается, как традиция (доля "спонтанного" посещения в этот период не превышает 14%).

При выборе фильма приоритетными факторами для респондентов являются жанр и тематика (33%), сюжет (18%), актерский состав (17%). Страна производитель важна для 9% опрошенных, 5% кинозрителей в первую очередь руководствуются оценкой картин на специализированных порталах, рекомендации друзей или знакомых являются определяющим фактором только для 3% респондентов, 1% основывают свой выбор на рецензиях критиков.