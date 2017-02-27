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Культура

Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП

Почти 12 лет назад актер уже попадал в серьезную аварию, после которой так и не вернулся на сцену

Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП
Актер Николай Караченцов
Фото: ТАСС, Михаил Джапаризе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - 72-летний актер Николай Караченцов и его родственница госпитализированы с травмами головы после автоаварии в Щелковском районе Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский произошло столкновение автомобилей "Тойота" и "Газель". В результате пассажиры иномарки - актер Караченцов, его родственница и медсестра - экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами", - сказал собеседник агентства.

Сын актера Андрей подтвердил информацию о его госпитализации после ДТП. "ДТП произошло в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет, трудно что-то сказать", - сказал он "Интерфаксу" в понедельник вечером.

В свою очередь в пресс-службе регионального главка МВД агентству сообщили, что ДТП произошло на перекрестке в пределах поселка, отметив, что в нем пострадал один человек. "В 19:30 в поселке Загорянский Щелковского района Московской области на пересечении улиц Пушкина и Теннисная произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате происшествия один человек получил травмы. По факту случившегося проводится проверка", - сказал сотрудник пресс-службы.

Авария 12 лет назад

В 2005 году Караченцов уже попадал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, получил серьезную травму и после этого на сцену уже не вернулся.

По странному стечению обстоятельств, то ДТП случилось практически 12 лет назад - в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда легендарный актер также получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделали несколько операций, в том числе и на мозге.

Признание в театре и кино

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ. В 1967 году по распределению попал в театр Ленинского комсомола (Ленком), где позднее исполнил роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".

Начиная со второй половины 1970-х годов Караченцов активно снимался в кино, где сыграл более ста ролей. Особую любовь зрителей ему принесли такие фильмы и сериалы, как "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов", "Белые росы", "Благочестивая Марта", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Ловушка для одинокого мужчины" и многие другие.

Актер сам исполнял сложные каскадерские трюки, а также занимался дублированием иностранного кино (например, его голосом говорил Жан-Поль Бельмондо) и озвучкой мультфильмов

Теги: Николай Караченцов
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