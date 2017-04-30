Режиссер Оливер Стоун снимет фильм о Владимире Путине

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американский режиссер Оливер Стоун снимает фильм о президенте России Владимире Путине и считает, что его новая кинолента откроет для американцев новую точку зрения, сообщает издание The Sydney Morning Herald .

"Путин - один из самых важных лидеров в мире, и поскольку США объявили его врагом - великим врагом, я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать", - заявил он в интервью газете.

По его словам фильм "открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали". Стоун также отметил, что съемочная группа встречалась с российским президентом четыре раза за два года.

При этом режиссер подчеркнул, что лента будет не документальным фильмом, скорее, это беседа в форме вопросов и ответов.