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Путин подписал указ о награждении Киркорова Орденом Почета

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в воскресенье Путин поздравил певца с 50-летним юбилеем.

Филипп Киркоров - советский и российский певец, актер, композитор и продюсер. В 2008 году удостоен звания Народного артиста РФ. Восемь раз награждался премией "Овация", пять раз премией World Music Awards как самый популярный российский исполнитель.

Теги: Филипп Киркоров, Владимир Путин
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