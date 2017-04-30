Ушел из жизни украинский поэт Борис Олейник

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В воскресенье на 82-м году жизни в Киеве скончался украинский поэт, председатель Украинского фонда культуры Борис Олейник, сообщается на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко.

"Украинская культура понесла невосполнимую потерю - ушел в вечность величайший поэт и общественный деятель, Герой Украины, председатель Украинского фонда культуры Борис Ильич Олейник... Он многое сделал, чтобы нация утвердила свой язык и культуру", - подчеркнул президент.

Борис Олейник, 1935 года рождения, поэт (публиковался с 1948 года), переводчик, автор более 40 книг. В 1971-74 годах замглавы правления Союза писателей Украины, в 1976-1991 - секретарь Союза писателей УССР и СССР. Член КПСС с 1961 года, член ЦК КПСС в 1990-91 годах; первым поднял вопрос ответственности руководства СССР за Голодомор на Украине на государственном уровне.

После обретения Украиной независимости был одним из инициаторов создания Коммунистической партии Украины. Был народным депутатом в Верховной Раде I-IV созывов (1992-2006), как внепартийный, так и от КПУ. Возглавлял делегацию украинского парламента в ПАСЕ, в 1996-2006 годах был вице-президентом ПАСЕ. В 2004 году поддержал "Оранжевую революцию", в 2005-м был исключен из КПУ, после чего на очередных выборах не прошел в парламент с новым политическим проектом.

С 1990 года - член Национальной академии наук Украины, с 1992-го - академик Украинской экологической академии наук. В 2010 году назначен председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Возглавлял Украинский фонд культуры, был сопредседателем Форума славянских народов.