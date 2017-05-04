Майкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В российский прокат 4 мая выходит фильм "Стражи Галактики. Часть 2" – продолжение приключений землянина Питера Квилла, также известного как Звездный Лорд, и группы его эксцентричных друзей – Дракса, зеленокожей наемницы Гаморы, живого дерева Грута, говорящего енота Ракеты. На этот раз героям предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла. Особое место в картине досталось синекожему Опустошителю Йонду Удонта – приемному отцу Квилла в исполнении американского киноактёра и продюсера Майкла Рукера.

Накануне российской премьеры картины Майкл Рукер приехал в Москву, чтобы вместе с другими создателями фильма представить ленту, а также дал интервью корреспонденту "Интерфакса" Анне Нехаевой и рассказал о процессе вхождения в роль, любви к Чебурашке и совместной работе с Сильвестром Сталлоне.

- Как считаете, в чем заключается основная идея второй части "Стражей Галактики"?

- Наш режиссер Джеймс Ганн как-то сказал, что этот фильм сделан задорным чуваком для наикрутейших зрителей, чтобы они повеселились во время просмотра. Я думаю, что создателям картины удалось собрать вместе удивительную подборку персонажей. Мне кажется, главные герои "Стражей Галактики" диаметрально противоположны по характерам. Они сами по себе отрываются, тусят, отлично проводят время. И то, что они оказываются в одной команде, само по себе удивительно. Что интересно, каждый из них пришел своим собственным путем в команду, которая на самом деле становится их семьей. Им вместе приходится решать проблемы, встающие перед ними. В том числе те, которые решают все супергерои – спасать мир, вселенную, что бы то ни было. Герои просто делают свое дело и, рано или поздно, преуспеют в нем. Новая часть - это не просто рассказ о героях как о команде, в ней заключается большее – это история о спасении самого себя, общества и всего мира.

- Расскажите о вашем персонаже Йонду, что он из себя представляет в новом фильме, как он изменился с первой части?

- Характер и личность Йонду, определенно, находятся в процессе изменения. Зрителю представится возможность стать свидетелями очень личного момента - его эволюции. В одной из первых сцен фильма, когда Йонду находится один в комнате, вам сразу становится понятно, что с ним что-то происходит. Он абсолютно не выглядит супергероем, он потерян, задумчив. Я, кстати, никогда и не представлял его как супергероя. А после, когда он выходит из комнаты на публику, то уже предстает таким конкретным пацаном, каким вы его помните по первому фильму. Благодаря общению с другими персонажами зритель узнает его как приемного отца Питера Квила, как друга, что позволяет прочувствовать ход его мыслей и лучше понять. В картине будет много сцен, в которых он раскроется по-новому, вы даже не можете представить, какой спектр эмоций он может испытывать.

Майкл Рукер, исполняющий роль Йонды в фильме "Стражи Галактики. Часть 2" Фото: официальный сайт Disney

- В фильме у вас есть несколько совместных сцен с Сильвестром Сталлоне, исполнившего роль авторитетного Опустошителя Стакара. Каково было работать с ним?

- Это, кстати, то, о чем я говорил – как раз одни из тех сцен, которые позволили лучше раскрыть и понять персонаж Йонду. Мы не знаем сколько лет исполнилось Йонду, также как не знаем сколько времени прошло с момента, когда Стакар изгнал его за некий проступок. И вот они снова встречаются, возможно, по истечении 25 лет или больше. Интересно, что мы не виделись со Слаем как раз 25 лет – со съемок в "Скалолазе" Ренни Харлина 1993 года. Эта интересная личная параллель между Майклом Рукером и Сильвестром Сталлоне, между Йонду и Стакаром – придает особое значение взаимодействию персонажей. Не то чтобы я использовал какой-то личный опыт во время работы над этими сценами... На самом деле, только после того, как мы отсняли совместные сцены, до меня дошло, что мы находимся в похожей ситуации, мы как будто являемся отражением того, что происходит в "Стражах Галактики".

- Как думаете в третьей части ваш персонаж может появиться?

- Не знаю, что на уме у нашего режиссера и сценаристов. Они, конечно, поступят как считают нужным. Могу только сказать, что во второй части у Йонду очень важная роль, и мне повезло работать с такой крутой командой. Хочется верить, что я еще поработаю с этими классными ребятами.

- Какой совет вы бы дали Йонду, если бы встретили его в реальности?

- Наверное, сам по себе старался бы быть как можно более вежливым. Но вообще не думаю, что я стал бы давать ему какие-то советы. Я бы, наоборот, спросил что он хочет, чтобы я сделал для него.

- Как вы относитесь к российскому кинематографу? Смотрели ли какие-то российские картины?

- Да, конечно, в прошлом доводилось. К сожалению, когда я сам снимаюсь, то не смотрю много картин. Но скажу откровенно – перед нашей поездкой в Москву специально посмотрел несколько российских мультфильмов. Советских, если быть точнее. Особенно мне понравился "Чебурашка". Кажется, когда мы приземлились, первым, что я сказал, было что-то вроде: "Я хочу найти себе Чебурашку!".

- Вы упомянули, что не смотрите фильмы во время съемочного процесса? Почему?

- Да, верно. Если я на съемках или просто читаю сценарий, то я даже не слушаю музыку. В отличие от Джеймас Ганна, который в процессе подготовки к съемкам и смотрит фильмы, и слушает разнообразные трэки, чтобы потом включить их в санудтрек к картине. Думаю, что для меня как актера, в процессе вхождения в роль и на съемках, все, что происходит со мной, оказывает влияние на персонажа. Так что я пытаюсь оставаться нейтральным. Считаю, что только сценарий дает правильное направление, ключ для раскрытия персонажа.