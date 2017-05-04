Власти Чикаго разрешили на день закрыть имя Трампа на его отеле надувными свиньями

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Дизайнеры из фирмы New World Design Ltd. получили разрешение разместить надувных золотых свиней напротив гостиницы "Трамп Тауэр" в Чикаго, сообщает The Architects Newspaper.

По замыслу авторов, надувные свиньи будут висеть в воздухе прямо напротив названия башни Трампа. Эту идею дизайнеры озвучили еще в ноябре 2016 года, когда Дональд Трамп был избран президентом США, что вызвало недовольство архитекторов.

Теперь же им удалось договориться с властями и продумать логистику: золотые свиньи, наполненные гелием, будут привязаны к специальным укреплениям на реке Чикаго.

За основу проекта решено взять надувную свинью, которую использовала британская рок-группа Pink Floyd для обложке своего альбома Animals. Только в 1977 году свинья была розовая, она парила над лондонской электростанцией Баттерси. Как сообщается, один из основателей группы Роджер Уотерс уже дал свое согласие на использование образа.

Надувных свиней разместят на один день, предположительно, это произойдет в августе-сентябре 2017 года.