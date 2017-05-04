Главные новости
ЭкономикаТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыВ миреСупруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностейВ РоссииТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Культура

Власти Чикаго разрешили на день закрыть имя Трампа на его отеле надувными свиньями

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Дизайнеры из фирмы New World Design Ltd. получили разрешение разместить надувных золотых свиней напротив гостиницы "Трамп Тауэр" в Чикаго, сообщает The Architects Newspaper.

По замыслу авторов, надувные свиньи будут висеть в воздухе прямо напротив названия башни Трампа. Эту идею дизайнеры озвучили еще в ноябре 2016 года, когда Дональд Трамп был избран президентом США, что вызвало недовольство архитекторов.

Теперь же им удалось договориться с властями и продумать логистику: золотые свиньи, наполненные гелием, будут привязаны к специальным укреплениям на реке Чикаго.

За основу проекта решено взять надувную свинью, которую использовала британская рок-группа Pink Floyd для обложке своего альбома Animals. Только в 1977 году свинья была розовая, она парила над лондонской электростанцией Баттерси. Как сообщается, один из основателей группы Роджер Уотерс уже дал свое согласие на использование образа.

Надувных свиней разместят на один день, предположительно, это произойдет в августе-сентябре 2017 года.

Теги: Чикаго, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Майкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителейМайкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителей
Сыгравший синекожего Йонду Удонта в новом фильме актер рассказал о процессе вхождения в роль и о любви к ЧебурашкеПодробнее
Режиссер Оливер Стоун снимет фильм о Владимире ПутинеРежиссер Оливер Стоун снимет фильм о Владимире Путине
По его словам, кинолента откроет новую точку зрения для американцевПодробнее
Сооснователь Kiss: отношения между Россией и США обязательно улучшатсяСооснователь Kiss: отношения между Россией и США обязательно улучшатся
Джин Симмонс рассказал о грядущем выступлении группы в Москве и поговорил о политике Подробнее
Певица Юлия Самойлова выступила в храме Христа СпасителяПевица Юлия Самойлова выступила в храме Христа Спасителя
Не допущенная на "Евровидение" певица исполнила песню под аккомпанемент своего мужаПодробнее
"Аудиенция": британская королева с русским акцентом"Аудиенция": британская королева с русским акцентом
В Театре Наций 25 апреля пройдет премьера спектакля "Аудиенция", адаптации одноименной пьесы 2013 года Питера МорганаПодробнее
Около 60 произведений современных художников пойдут с молотка в МосквеОколо 60 произведений современных художников пойдут с молотка в Москве
Работы оцениваются более чем на 6 млн рублейПодробнее
Жительница Краснодара обвинила Алексея Учителя в оскорблении ее религиозных чувствЖительница Краснодара обвинила Алексея Учителя в оскорблении ее религиозных чувств
Режиссер рассказал, что к нему в студию в Петербурге приходила полицияПодробнее
Лауреаты театральной премии "Золотая маска" названы в МосквеЛауреаты театральной премии "Золотая маска" названы в Москве
Премия 2017 года стала самой большой по количеству участниковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыВ миреСупруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностейВ РоссииТри четверти россиян признались в гордости своим гражданствомВ миреВ Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене Януковича
Песков не стал комментировать слова главы ФБР о российской угрозе
Супруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностей
Россия сохранила 61-е место в рейтинге ФИФА
Скончался бывший министр обороны ГДР Кесслер
Власти Чикаго разрешили на день закрыть имя Трампа на его отеле надувными свиньями
Минфин РФ сократит покупку валюты до минимума из-за недополученных доходов
Собянин оценил первые три года программы реновации в 300 млрд рублей
Задержаны подозреваемые в убийстве белого медведя на острове в Карском море
"Новая газета" не получала отказа журналисту Нурматову в политическом убежище в РФ
Международная федерация баскетбола разрешила носить хиджабы на площадке
Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы
МИД Белоруссии потребовал от Франции разъяснений после обыска хоккеистов
Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв до 18 мая
В Минобороны опровергли слухи об оставшейся на "Лимане" секретной аппаратуре
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи