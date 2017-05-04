Культура

В Киево-Печерской лавре нашли древнеегипетскую мумию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике обнаружили мумию из Древнего Египта.

Находка была сделана во время сверки фондов заповедника, сообщает пресс-служба Минкультуры Украины.

"Впоследствии стало известно, что речь идет даже о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХIХ-ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, позже находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении.

Несколько десятков лет эти уникальные предметы находились в фондохранилище и лишь недавно были найдены.

Теги: Украина
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