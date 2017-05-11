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Культура

В Подмосковье стартует проект "Летний кинотеатр"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бесплатные кинопоказы под открытым небом в рамках проекта "Летний кинотеатр" стартуют в парке культуры и отдыха "Сестрорецкий" города Клина 19 мая, сообщила пресс-служба Минкультуры Московской области.

"В проекте примут участие 45 парков и открытых площадок в 34 муниципальных образованиях. Репертуар "Летнего кинотеатра" включает в себя современные российские фильмы - лидеры кассовых сборов и призеры различных фестивалей: "Экипаж", "28 панфиловцев", "Землетрясение", "Коробка" и другие, а также детские мультфильмы и классику советского кинематографа", - цитирует пресс-служба министра культуры Московской области Оксану Косареву.

По данным министерства, фильмом открытия проекта "Летний кинотеатр" станет российская драма "После тебя" - лента о судьбе гениального танцора, артиста балета Алексея Темникова, вышедшая на экраны весной. Фильм зрителям представят режиссер Анна Матисон и исполнитель главной роли - художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков.

Как отмечают в ведомстве, место для открытия выбрано не случайно: город Клин, названный музыкальной столицей Подмосковья, в 2017 году празднует свое 700-летие.

Проект министерства культуры Московской области и ГАУ МО "Мособлкино" "Летний кинотеатр" впервые прошел в прошлом году в рамках Года российского кино. Он имел большой успех - с мая по октябрь бесплатные кинопоказы под открытым небом посетило более 50 тысяч зрителей.

Новинкой второго сезона проекта "Летний кинотеатр" станут встречи с известными кинематографистами страны, которые пройдут в самых активных парках-участниках проекта.

Теги: Летний кинотеатр, Клин, Подмосковье
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