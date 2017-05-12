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"Транснефть" направит на реконструкцию Успенского собора в Кремле 300 млн рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Транснефть" в рамках соглашения с Музеями Московского Кремля окажет практическую помощь в реставрации Успенского собора, которая начнется в 2017 году и рассчитана на 5-7 лет.

"Транснефть" планирует направлять на эти цели примерно по 50-60 млн рублей в год", - сообщил журналистам президент компании Николай Токарев по итогам подписания соглашения о сотрудничестве. Он сказал, что точная сумма, необходимая на реставрацию, еще не определена, она будет ясна после завершения подготовки проектной и рабочей документации.

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выразила надежду, что работы в рамках соглашения начнутся в ближайшее время. Точную сумму, в которую оценивается реставрация, она также не смогла уточнить: "Мы не знаем, в какой момент мы встретимся с неожиданностями. Мы предполагаем, что при реставрации сделаем научные открытия".

Успенский собор был возведен в 1474-1479 гг итальянским архитектором и инженером Аристотелем Фиораванти. Для росписи стен собора, написания икон привлекались мастера-дивыписцы. До XVII века Успенский собор был усыпальницей глав русской церкви. Здесь покоится прах московских чудотворцев Петра, Ионы, Филиппа II и Гермогена.

Последние комплексные реставрационные работы в соборе проводились в 1974-1976 гг (к 500-летнему юбилею). В 2008 году были проведены инженерно-геодезические и технологические обследования собора, которые выявили потребность в масштабной реставрации. "Транснефть" уже принимала участие в проекте реставрации восточного фасада Успенского собора в 2016 году. В период реставрации собор будет открыт для посещения и проведения служб.

Теги: Транснефть
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