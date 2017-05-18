Главные новости
В РоссииУсманов записал видеообращение перед судом с НавальнымВ миреАвтобус с российскими туристами перевернулся в ТурцииЭкономикаЕврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро
Культура

Американский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 лет

О причинах смерти вокалиста Soundgarden и Audioslave пока ничего не известно

Американский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 лет
Фото: Reuters

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американский вокалист и музыкант Крис Корнелл, известный по работе в группах Soundgarden и Audioslave, скончался на 53-м году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его представителя.

Согласно сообщению, музыкант умер в среду ночью в Детройте. Представитель Корнелла назвал его кончину внезапной и неожиданной, отметив, что семья певца шокирована его смертью.

О причине смерти Корнела ничего не сообщается, ее должна установить медицинская экспертиза.

Крис Корнелл родился 20 июля 1964 года в Сиэтле. Начал свою музыкальную карьеру как барабанщик, но позже стал известен как гитарист и вокалист. Фронтмен группы Soundgarden, также был вокалистом группы Audioslave, с 1990 по 1992 являлся фронтменом группы Temple of the Dog.

Большую популярность Корнеллу принесла песня You Know My Name, которая вошла в саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде "Казино Рояль".

Теги: США, Крис Корнелл
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Открылся 70-й Каннский кинофестивальОткрылся 70-й Каннский кинофестиваль
Юбилейный смотр начнется с фильма "Призраки Исмаэля"Подробнее
Чужой: Завет от Ридли СкоттаЧужой: Завет от Ридли Скотта
В прокат выходит новый фильм о Чужом, которым Скотт стремится ответить на вопрос жизни, вселенной и всего такогоПодробнее
Forbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеровForbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеров
Первое место со значительным отрывом занял Тимур БекмамбетовПодробнее
Хакеры потребовали выкуп за украденный фильм DisneyХакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney
Согласно информации СМИ, похищенной оказалась копия фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"Подробнее
На "Евровидении" победил португальский певецНа "Евровидении" победил португальский певец
Второе место занял представитель БолгарииПодробнее
В Киеве пройдет финал "Евровидения-2017"В Киеве пройдет финал "Евровидения-2017"
Российские государственные каналы отказались транслировать конкурсПодробнее
На аукционе в Нью-Йорке продадут работы Коровина и ФабержеНа аукционе в Нью-Йорке продадут работы Коровина и Фаберже
На "русских торгах", впервые проводимых аукционным домом Doyle, будет представлено около 200 лотовПодробнее
Умер кинокритик Даниил ДондурейУмер кинокритик Даниил Дондурей
Российский киновед скончался на 69-м году жизни в ИзраилеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля10 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Фотохроника 17 мая7 фото
17 мая
Фотохроника 17 мая
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУсманов записал видеообращение перед судом с НавальнымВ миреАвтобус с российскими туристами перевернулся в ТурцииЭкономикаЕврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евроЭкономикаБогатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США
Пострадавшими в ДТП с микроавтобусом в Турции оказались граждане Украины
В Финском заливе нашли две затонувшие во время войны подлодки Балтфлота
Флинн и Манафорт стали ключевыми фигурами в расследовании США по "делу России"
Четверть миллиарда жителей Земли оказались потребителями наркотиков
Безработица во Франции упала до минимума за 5 лет
Жителям сносимых домов в Москве разрешат заранее посмотреть на проекты новых
В офис информагентства "Ура.ру" в Екатеринбурге пришли с обыском
Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро
Американский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 лет
Усманов записал видеообращение перед судом с Навальным
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи