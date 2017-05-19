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Культура

Проданная за $110,5 млн картина Баскии установила мировой рекорд для полотен из США

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Картина Жана-Мишеля Баскии в четверг ушла с молотка на аукционе Sotheby's за $110,5 млн - это рекордная сумма для работ американских художников.

Предыдущий рекорд ($105 млн) принадлежал Энди Уорхолу.

Как пишет The Wall Street Journal, после 10 минут торгов 41-летний японский модельер Юсаку Маэдзава приобрел не имеющее официального названия полотно 1982 года с изображением черного черепа на голубом фоне.

Картина, выполненная масляной, акриловой и аэрозольной красками, также стала самым дорогим в истории произведением искусства, созданным афроамериканцем, отмечает "Би-би-си".

Ранее самой дорогой картиной Баскии была работа, которую Маэдзава купил в 2016 году за $57 млн. Японец строит музей, посвященный творчеству художника, в префектуре Тиба.

Афроамериканец Баския - бруклинский уличный художник, родился в Нью-Йорке в 1960 году и умер в возрасте 27 лет от передозировки наркотиков. Сначала стали известны его граффити, в 1980-х годах он прославился как неоэкспрессионист.

На этой неделе аукционные дома Sotheby's, Christie's и Phillips выручили свыше $1,4 млрд от продажи предметов искусства. Торги в четверг принесли Sotheby's $319,2 млн - больше довольно оптимистичных прогнозов.

Теги: Жан-Мишель Баския
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