Джерри Брукхаймер: в Голливуде много хороших сценариев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В российский прокат 25 мая выходит новый фильм о Джеке Воробье в исполнении Джонни Деппа - "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". За производство картины, как и предыдущих четырех частей, отвечал знаменитый голливудский продюсер Джерри Брукхаймер, известный по работе над фильмами "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Перл-Харбор", "Плохие парни", сериала "C.S.I. Место преступления" и другим.

Джерри Брукхаймер приехал в Москву на предпремьерный показ пятой части легендарной серии фильмов о пиратах, чтобы представить картину. В интервью корреспонденту "Интерфакса" Анне Нехаевой он рассказал о причине популярности франшизы, особенностях отбора кинопроектов, хороших сценариях в Голливуде и о том, зачем он ходит в кинотеатры.

- Расскажите пожалуйста, почему релиз пятой части "Пиратов Карибского моря" откладывался несколько раз?

- Да, нам пришлось переносить дату релиза, в основном это было связано с рабочим расписанием Джонни (Деппа - ИФ).

- В новом фильме существенно обновился актерский состав. В частности, в титрах числится сэр Пол МакКартни. Кого он играет? Каково было работать с "экс-битлом"?

- Да, совершенно верно, он появится на экране. Это была идея Джонни (Деппа - ИФ), который очень дружит с сэром Полом в реальной жизни. Также как и с Китом Ричардсом, сыгравшем отца Джека Воробья в предыдущих частях, по его инициативе. Получилось так: Джонни поразмыслил и просто предложил нам пригласить сэра Пола. Так в картине и появился новый персонаж – МакКартни сыграет дядю Джека Воробья.

Фото: Reuters

- Как думаете, за счет чего "Пираты" продолжают привлекать зрителей?

- Мне кажется, зрителям интересно следить за приключениями полюбившихся героев. За тем, как они каждый раз попадают во все новые переделки и запутанные ситуации, общаются между собой и раскрывают загадки. Кстати, я думаю, что пятая часть франшизы особенно понравится ярым поклонникам самой первой части – "Пираты Карибского моря: Проклятье Черной жемчужины".

- На чем держится вся эта история о приключениях флибустьеров, на ваш взгляд? Скажем, если убрать из нее Джека Воробья, Гектора Барбоссу, заинтересует ли публику такая картина?

- Мне кажется едва ли. То есть фильм наверняка получится интересным и захватывающим, но фокус в том, что Джек и Барбосса – самые яркие и важные персонажи этой киносаги. Именно они являются ключевыми элементами, катализаторами того, что происходит на экране.

- Как в целом вы отбираете фильм для продюсирования?

- У меня есть несколько критериев для того, чтобы сказать "да, мы будем делать это кино!". Очень важны несколько факторов, среди которых: что представляет собой главный герой, какую историю мы хотим рассказать зрителю. Важно "зацепить" аудиторию чем-то необычным. При этом, надо отметить, что иногда инициативу по выбору будущего фильма проявляю я, иногда - потенциальный клиент, тот, с кем мы будем сотрудничать в работе над картиной.

- Какой фильм, над которым вы работали, считаете самым важным для вашей карьеры, наиболее интересным или сложным?

- Они все важны, каждый из них – особенный, они как дети для меня. В определенном смысле каждая картина представляет собой определенный переломный момент.

- Ощущаете ли в киноиндустрии кризис сценарных идей?

- Абсолютно точно нет! Все, кто говорят, что в Голливуде нет хороших сценариев, просто не знают где искать. На "Фабрике грез" много хороших сценариев. Также как много и плохих. Дело в том, что часто люди, которые начали писать, в том числе сценарии, скажем, в колледже, получившие одобрение в тот период, мнят себя великими авторами. Тогда как, зачастую, это совсем не так. Но, повторюсь, надо просто хорошо искать, чтобы найти стоящий материал.

- Во время съемочного процесса вы много вмешиваетесь в работу режиссера?

- Я провожу на съемочной площадке много времени, и уже там мы обсуждаем что в итоге войдет в окончательный вариант фильма. Но часто мы ведем диалог и в студии.

- Расскажите про третью часть "Сокровища нации". О чем будет фильм?

- Пока ничего не могу вам рассказать, просто потому, что в настоящее время все еще идет работа над сценарием. Но могу точно заверить, что зрители наверняка увидят уже известных им героев франшизы.

- Сообщалось, что вы собираетесь работать над продолжениями "Полицейского из Беверли Хиллз" и "Плохих парней". Не думаете, что сиквелы - это движение назад, а не вперед?

- Да, это так, буду заниматься работой над этими проектами. Но мне не кажется, что сиквелы являются движением назад. Ведь если аудитории полюбилась какая-то история, что плохого в том, чтобы продолжать рассказывать ее? Это позволяет ей вновь встречаться с любимыми персонажами. Что еще интереснее – рассказывать историю, опираясь на новые технологии, в том числе. Главное – делать это увлекательно.

- Сами вы смотрите фильмы в кинотеатрах как зритель?

- Да, безусловно! Но, надо признаться, я хожу в кино, чтобы почерпнуть новые идеи для своих новых проектов. Интересно смотреть за тем, как развивается язык кинематографа, как молодые авторы делают себе имя, в каком направлении идут.