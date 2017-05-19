Вокалист System of a Down напишет музыку к фильму "Легенда о Коловрате"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вокалист группы System of a Down Серж Танкян напишет музыку к фильму "Легенда о Коловрате".

"Знаменитый американский музыкант присоединился к проекту "Легенда о Коловрат" в качестве композитора. Танкян давно хотел написать музыку к большой эпической картине, и это его первый опыт работы с фильмом российского производства", - рассказали в пресс-службе компании "Централ партнершип", которая работает над лентой.

"Уже несколько месяцев я работаю над музыкой к эпическому блокбастеру "Легенда о Коловрате". Я мечтал о таком проекте последние несколько лет, соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы, - в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к этому фильму", - привели в прес-службе слова Сержа Танкяна.

Всего создано шесть музыкальных композиций. Часть из них будет в электронном виде, инструментальные партии System of a Down запишет отдельно.

"Серж Танкян, наверное, единственный в мире музыкант, умеющий совмещать в своём творчестве современные ритмы и ультимативную нежность. Ему удалось создать оригинальный саундтрек к фильму, который можно по праву поставить в один ряд с лучшими образцами мировой киномузыки", - привели слова режиссера и продюсера фильма Джаника Файзиева.

Работа над музыкой полностью будет закончена к концу лета. Фильм "Легенда о Коловрате" производства "Централ партнершип" и киностудии КИТ выйдет в прокат 30 ноября 2017 года.