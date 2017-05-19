Фильм "Легенда о Коловрате" закуплен десятью странами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Бюджет исторического блокбастера "Легенда о Коловрате" превысит 100 млн рублей, права на картину, выходящую в России в прокат 30 ноября, уже проданы в США.

Фильм был презентован журналистам и потенциальным дистрибьюторам в российском павильоне в Канне в пятницу. "Бюджет на производство фильма составил порядка 20 млн долларов. Бюджет на продвижение в настоящее время находится на стадии утверждения. Говоря о бюджете в целом, его рано еще оценивать, но он соизмерим с "Экипажем". В целом - превысит 100 млн рублей", - сказал на презентации продюсер Павел Степанов.

Он сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время фильм уже был куплен для демонстрации в США и других десяти странах, переговоры о продаже прав на показ картины продолжаются.

В свою очередь продюсер Джаник Фаи?зиев рассказал журналистам, что фильм целиком снимался на хромакее. "Мы построили самый большой в Европе павильон с зеленым экраном. Поскольку фильм рассказывает про столкновение, нам были нужны большие площади - в итоге построили павильон, в котором лошади могли развивать на самом деле большие скорости. Должен сказать, что у нас получилось трепетное и невероятно эмоциональное кино", - поделился он. Степанов сообщил "Интерфаксу", что этот павильон был построен на заводе "ЗИЛ".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", создатели картины рассказали, что сознательно выбирали на роль главного героя неизвестного актера. Им стал Илья Малаков. Файзиев также рассказал, что музыку к фильму пишет вокалист группы System of a Down Серж Танкян.

Фильм "Легенда о Коловрате" производства "Централ Партнершип" и Киностудии КИТ" выйдет в прокат 30 ноября 2017 года.

Также в рамках Российского павильона прошла презентация нового портала Фонда кино, на котором будет размещаться вся информация о российском кино."Сегодня мы запустили портал, который, надеюсь, в дальнейшем может стать одной из главных площадок, где будет размещена вся информация о российском кино. Он интегрирован с системой ЕАИС, но функционал его значительно расширен. Теперь там подгружается база данных, аналитика по отдельным регионам, городам-миллионникам. Также размещаем там исследования, которые проводил Фонд и намерены эту тему развивать", - пояснил Малышев "Интерфаксу" в пятницу. Отмечается, что портал позволит не только получать информацию о кассовых сборах всех коммерческих кинотеатров, но и формировать необходимые отчеты, получать аналитику. Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе также предложила создать испаноязычную и китайскую версии портала, для больших потенциальных рынков. "Такая открытость (кинорынка - ИФ) говорит о том, что мы готовы сотрудничать с миром", - отметила она.