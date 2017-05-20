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Эйленкриг и Баронин презентуют в ММДМ свой новый альбом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - 25 мая известный джазовый трубач Вадим Эйленкриг и пианист Антон Баронин презентуют в Московском международном доме музыки свой совместный дебютный джазовый альбом Point Of View.

Баронин и Эйленкриг проработали вместе более 10 лет в оркестре Игоря Бутмана. В настоящее время Эйленкриг активно гастролирует по стране и миру, участвует в телевизионных шоу на федеральном телевидении, ведет активную педагогическую деятельность, в том числе ежегодно входит в состав жюри телеконкурсов "Синяя птица" и "Щелкунчик".

Баронин по-прежнему тесно сотрудничает с Бутманом. Кроме того, пианист возглавляет свою собственную группу "Orchestra 2.0", исполняющую прогрессивную джазовую музыку.

Теги: Москва, Вадим Эйленкриг, Антон Баронин
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