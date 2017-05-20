Режиссер Фам снимет фильм о трех историях любви в Москве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Светлана Ходченкова снимется в фильме "Москва Влюблённая", который станет пилотным проектом Кинокомиссии Москвы, сообщил "Интерфаксу" режиссер картины Константин Фам в субботу.

"Фильм расскажет об историях любви трех пар разного возраста. Вчера свое участие в картине подтвердила Светлана Ходченкова. Также в ленте сыграют Вячеслав Чепурченко, Евгений Герасимов, Риналь Мухаметов и другие", - рассказал он агентству в рамках презентации картины, которая стала совместным проектом компании "Вега Фильм" и "Арк Пикчерс" в российском павильоне в Каннах в субботу.

В павильоне был показан короткий ролик фильма.

Создатели картины сообщили, что ее бюджет составит 120 млн рублей.

"По сути наш фильм - это пилотный проект для Кинокомиссии Москвы. Один из ее актуальных рефренов - песня Антонова со строчками "Как видение неуловимое ты проходишь мимо", - сказал режиссер. - Хотим показать, как люди в огромном городе живут рядом и не пересекаются".

По его словам, проект находится в стадии производства. "Основные съемки пройдут с конца июля по начало октября. Главной станет съемка во время Дня города, когда планируется огромный флешмоб", - заявил Фам.

Режиссер сообщил, что во время Дня города будет сниматься центральная сцена фильма, когда главные герои найдут друг друга. "Именно в этой сцене герои встретятся, объединятся. Задуман флешмоб, когда десятки тысяч пар будут целоваться во время Дня города, мы хотим, чтобы это вошло в книгу рекордов Гиннеса", - отметил он.

Фам рассказал, что при создании картины вдохновляется такими фильмами, как "Реальная любовь" и "Четыре свадьбы и одни похороны".

В свою очередь председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов выразил уверенность, что фильм в некотором роде станет аналогией картины "Я шагаю по Москве", потому что главным героем в ленте станет Москва.

"Это будет фильм, который вызывает желание жить. Он позволит влюбить в Москву огромное количество продюсеров и режиссеров", - сказал заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

Планируются съемки на Красной площади, перекрытие Тверской улицы, сцены с двадцатью поливальными машинами и другие масштабные съемки.

Релиз картины состоится в 2018 году.