Музею Левитана вернули украденные три года назад полотна

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Похищенные в 2014 году картины Исаака Левитана стоимостью порядка 77 млн рублей возвращены музею художника в Плёсе.

"Пять картин Исаака Левитана, похищенные в 2014 году преступниками и найденные сотрудниками полиции, сегодня официально переданы сотрудникам плёсского музея художника", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что картины были похищены в августе 2014 года в Ивановской области. Преступники проникли в помещение музея Левитана и украли полотна "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы". Общая стоимость похищенных картин составила около 77 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность".

По словам Волк, в декабре 2016 года подозреваемые в совершении кражи пяти картин из музея художника были задержаны, а похищенные полотна кисти Левитана были найдены и изъяты.

Задержанными оказались 33 и 37-летний жители Нижнего Новгорода, также был задержан 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, находившийся в розыске.

21 мая в городе Плёс, в здании "Левитан-холла" состоялось вручение свидетельства о передаче найденных картин музею. Соответствующий документ администрации музея передал начальник Управления МВД России по Ивановской области Андрей Лузин.