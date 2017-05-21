Продолжение сериала "Твин Пикс" выйдет на экраны в воскресенье

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский телеканал Showtime 21 мая покажет первые две серии нового третьего сезона культового сериала "Твин Пикс".

На следующей неделе также будут показаны сразу две серии, а затем эпизоды будут выходить с традиционной периодичностью раз в неделю, сообщил президент канала Дэвид Невинс. Всего в новом "Твин Пиксе" будет 18 серий. Сценарий, как и раньше, написали Дэвид Линч и Марк Фрост.

Одним из первых, кто подтвердил участие в новых съемках, был Кайл Маклахен, сыгравший агента Дейла Купера. Кроме него из старого актерского состава в новом сезоне появится также Шерил Ли, сыгравшую Лору Палмер, Шерилин Фенн (в сериале – Одри Хорн), сам Дэвид Линч, Дэвид Духовны и другие. Общий актерский состав нового сезона – 217 актеров, 37 из них играли в первых сезонах. Особо можно выделить, что в новом "Твин Пиксе" снялись также Моника Белуччи, Наоми Уоттс, Тим Рот, Роберт Неппер, Эшли Джадд, Аманда Сейфрид, Джеймс Белуши.

Телевизионная премьера в России состоится 22 мая на канале ТВ-3.

"Твин Пикс" транслировался на американском канале ABC с 8 апреля 1990 года по 10 июня 1991 года. Премьера тогда собрала у телеэкранов 8,15 миллионов зрителей. Последняя серия "Твин Пикса" завершалась словами Лоры Палмер: "Увидимся через 25 лет".

Съемки немного затянулись, и прошло чуть больше времени, чем 25 лет, с момента выхода последней серии. О новом сезоне пока известно немного: события будут разворачиваться в настоящем времени, и продолжение привязано к сценарию полнометражного приквела "Твин Пикс: Сквозь огонь". В нем речь шла о последних семи днях жизни Лоры Палмер, а также рассказывалось об убийстве в это время другой школьницы.