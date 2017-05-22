Рэпер Drake получил рекордные 13 наград на Billboard Music Awards

Он выиграл и главную награду - лучшему исполнителю, - а его альбом Views признали лучшим в рейтинге Top Billboard 200

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Канадский рэпер Drake стал труимфатором церемонии Billboard Music Awards - он получил 13 статуэток, вручаемых журналом Billboard, включая главную - лучшему исполнителю - и установил рекорд по числу полученных наград.

На прошедшей накануне вечером в Лас-Вегасе церемонии Drake также был признан лучшим рэп-исполнителем, лучшим музыкантом из рейтингов Top Billboard 200 и Top Hot 100, рекордсменом по продажам, а его альбом Views стал лучшим в рейтинге альбомов Top Billboard 200, а также лучше рэп-пластинкой.

По 5 наград получили Бейонсе (ее альбом Lemonade в том числе признали лучшей R&B пластинкой, она стала лучшей R&B-исполнительницей) и дуэт Twenty One Pilots (признан лучшей группой\дуэтом).

Экс-участник группы One Direction певец Zayn был признан лучшим новым исполнителем, Can’t Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка стала самой продаваемой песней, а коллектив Coldplay наградили за лучший рок-тур. Новый альбом Metallica, ставший первым за 8 лет Hardwired…To Self Destruct стал победителем в номинации Лучший альбом.