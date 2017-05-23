Скончался актер Роджер Мур

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Британский актер сэр Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет в Швейцарии.

"С глубочайшей скорбью, мы вынуждены сообщить ужасную новость, что наш отец, сэр Роджер Мур, сегодня ушел из жизни. Мы все опустошены", - сообщили дети актера. Причиной смерти стал рак.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 мая 2017 г.

Мур наиболее известен как исполнитель роли Джеймса Бонда - он сыграл шпиона в семи фильмах, в том числе в "Живи и дай умереть" (1973) и "Человеке с золотым пистолетом" (1974). Он снимался в фильмах о Бонде с 1973 по 1985 год, на сегодняшний день он является самым "долгоиграющим" Бондом.

Мур единственный из всех агентов 007, который никогда не ездил в фильме на Aston Martin, и единственный из всех Бондов, получивший по сценарию фильма Орден Ленина.

James Bond star, Sir Roger Moore, has died aged 89 https://t.co/u6bQp8CNJ7 pic.twitter.com/Dl16GcV2FC — Herald Sun (@theheraldsun) 23 мая 2017 г.

С 1991 года Мур был Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

За благотворительную работу в 1999 году Мур был награжден орденом Британской империи 3 степени "Commander (CBE)", 4 июня 2003 года награжден орденом Британской империи 2 степени "Knight Commander (KBE)" с присвоением титула Рыцаря.