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Скончался актер Роджер Мур

Мур сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах, он является самым "долгоиграющим" агентом 007

Скончался актер Роджер Мур
Британский актер Роджер Мур
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Британский актер сэр Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет в Швейцарии.

"С глубочайшей скорбью, мы вынуждены сообщить ужасную новость, что наш отец, сэр Роджер Мур, сегодня ушел из жизни. Мы все опустошены", - сообщили дети актера. Причиной смерти стал рак.

Мур наиболее известен как исполнитель роли Джеймса Бонда - он сыграл шпиона в семи фильмах, в том числе в "Живи и дай умереть" (1973) и "Человеке с золотым пистолетом" (1974). Он снимался в фильмах о Бонде с 1973 по 1985 год, на сегодняшний день он является самым "долгоиграющим" Бондом.

Мур единственный из всех агентов 007, который никогда не ездил в фильме на Aston Martin, и единственный из всех Бондов, получивший по сценарию фильма Орден Ленина.

С 1991 года Мур был Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

За благотворительную работу в 1999 году Мур был награжден орденом Британской империи 3 степени "Commander (CBE)", 4 июня 2003 года награжден орденом Британской империи 2 степени "Knight Commander (KBE)" с присвоением титула Рыцаря.

Теги: Роджер Мур
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