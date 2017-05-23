Релиз фильма "Т-34" запланировали на осень 2018 года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Релиз военно-приключенческого фильма о событиях Второй Мировой войны "Т-34" состоится осенью 2018 года.

"Фильм - масштабное полотно о героизме советского танкиста, который бежит на танке из немецкого плена, из концлагеря в сторону советской границы. И о противостоянии нашего танкиста с немецким асом. Эта история основана на реальных фактах. Съемки завершатся летом 2018 года, а релиз намечен на очень 2018 года", - рассказал продюсер картины Рубен Дишдишян журналистам на шоу-кейсе кинокомпаний Марс Медиа и Амедиа Продакшн в Российском павильоне в Каннах во вторник.

По его словам, над фильмом работает молодая команда, в частности, Александр Петров играет главную мужскую роль, а женскую - Ирина Старшенбаум.

"Сейчас картина в статусе съемок, уже снята половина фильма. Съемки проходили в Подмосковье, в частности, мы покажем битву под Москвой. Немецкую часть сейчас снимаем в Чехии. Также нам разрешили снимать там в концлагере", - продолжил продюсер. "В съемках у нас участвуют и настоящие танки, и макеты танков, реплики", - сказал Дишдишян, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Говоря о бюджете ленты, продюсер отметил, что картину поддержал Фонд кино. "Фонд дал 60 млн рублей, но надеюсь ещё поддержит и сумма увеличится до 120 млн рублей. А если поведёт, то и 200 млн рублей. Общий бюджет картины - 550 млн рублей", - сказал Дишдишян.

Он отметил, что ориентиром для создателей картины является фильм "Сталинград".

Ранее Дишдишян сообщил, что с момента написания заявки по "Т-34" до начала съемок прошло три года. Он пояснил, что перед создателями стояла задача сделать фильм максимально зрительским, динамичным, современным, ориентированным на разные аудитории, чтобы картина получилась зрелищной – для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами героев – для людей более старшего поколения.