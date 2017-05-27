Теодор Курентзис будет дирижировать при исполнении Реквиема Моцарта в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - 17 июня в Концертном зале имени Чайковского в Москве выступит оркестр и хор MusicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса.

Для программы единственного филармонического концерта дирижёр выбрал Реквием Моцарта. Как сообщают организаторы, это будет своего рода генеральная репетиция перед Зальцбургским фестивалем, где 23 июля также прозвучит реквием в исполнении артистов musicAeterna под управлением маэстро.

Курентзиса называют первооткрывателем "аутентичного" Моцарта в России. В 2006 году в Москве он представил в концертном исполнении три оперы Моцарта - Да Понте ("Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" и "Так поступают все женщины"), завоевав прочную любовь критики и публики.

В 2008 году в рамках фестиваля современного искусства "Территория" он инициировал проект "Реквием" - стилистический диалог современных композиторов с Моцартом. В 2010 году в Большом театре Т.Курентзис дирижировал постановкой оперы "Дон Жуан" режиссера Дмитрия Чернякова.

В 2011 году исполнением двух симфоний Моцарта Т.Курентзис отметил свой дебют в роли художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.

В том же году студия Alpha, один из лидеров в области звукозаписи барочной музыки, выпустила запись Реквием Моцарта в исполнении Курентзиса, оркестра MusicAeterna, хора The New Siberian Singers и солистов мирового класса, имевшую успех у критиков и меломанов.

Позже Курентзис осуществил постановку трилогии Моцарта - Да Понте в Пермском театре оперы и балета, а также запись всех трех опер на лейбле Sony Classical. Нынешним летом Курентзис с оркестром и хором MusicAeterna участвуют в постановке оперы Моцарта "Милосердие Тита" Зальцбургского фестиваля.