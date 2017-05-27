Старейшая театральная актриса России скончалась на 104 году жизни

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российская и советская театральная актриса Варвара Шурховецкая, которая в составе фронтовых актерских бригад участвовала в Великой Отечественной войне, скончалась в Ростове-на-Дону в возрасте 103 лет, сообщили "Интерфаксу" в Ростовском отделении союза театральных деятелей России.

Во время Великой Отечественной войны Шурховецкая в составе труппы театра Красной Армии выступала на передовой и в госпиталях. Затем актриса работала в Ростовском театре комедии и Ростовском академическом театре драмы имени М. Горькогою