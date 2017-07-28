Сборник "Стихов о России" с автографом Блока продан на аукционе за 2,3 млн руб.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Выручка торгов редких книг и фотографий аукционного дома "Литфонд" составила 7,3 мky рублей, в частности автограф Александра Блока ушел с молотка за более чем 2 млн рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в аукционном доме в пятницу.

"Всего на аукцион в Москве было выставлено 500 лотов редких книг, фотографий и плакатов. Общая сумма продаж составила 7,25 миллионов рублей", - сообщили в "Литфонде".

Одним из топ-лотов стало издание "Стихи о России" Александра Блока с автографом автора - поэтический сборник 1915 года с дарственной надписью Федору Сологубу коллекционеры оценили в 2,3 млн рублей. При этом стартовая цена составляла 120 тыс. рублей.

Экземпляр второго прижизненного издания повести Льва Толстого "Детство и отрочество" с авторским инскриптом (подписью) был приобретен за 280 тыс. рублей, более чем в два раза превысив эстимейт.

В числе других топ-лотов - фотография Александра Вертинского с дочками, принадлежащая писателю Льву Никулину. По итогам торгов фотокарточка была приобретена за 125 тыс. рублей при старте в 40 тыс. рублей.