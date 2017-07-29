Главные новости
В миреВ Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в КемереВ миреВ Черном море неподалеку от Ялты перевернулся сухогрузВ миреСаакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства Украины
Культура

Джордж Клуни подаст в суд на журнал за публикацию фото его детей

Как сообщают СМИ, французское издание Voici нелегально сфотографировало малышей актера в Италии

Джордж Клуни подаст в суд на журнал за публикацию фото его детей
Джордж Клуни
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американский актер Джордж Клуни намерен подать в суд на французский журнал Voici за нелегальную фотосъемку и публикацию фотографий его детей, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на заявление актера.

В миреВ семье Джоржда и Амаль Клуни родились близнецыВ семье Джоржда и Амаль Клуни родились близнецыЧитать подробнее

"На прошлой неделе фотографы журнала Voici перелезли через наш забор, забрались на дерево и оттуда нелегально сфотографировали наших детей, находившихся в доме. Фотографы, не сомневайтесь, агентство и журнал будут привлечены к ответственности в суде по всей строгости закона. Этого требует безопасность наших детей", - говорится в заявлении.

На фотографиях, опубликованных в журнале, дети сняты вместе с родителями в особняке пары в Италии.

Близнецы Элла и Александр Клуни появились на свет в семье актера и его супруги Амаль в июне в Лондоне.

Супруги пока не обнародовали официальные фото младенцев.

Теги: США, Джордж Клуни, Voici
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Джордж Клуни женился

Культура
Мединский заявил о театральном буме в РоссииМединский заявил о театральном буме в России
По словам министра, число посетителей театров оказалось максимальным с 1991 годаПодробнее
Самым известным среди россиян живописцем оказался Иван ШишкинСамым известным среди россиян живописцем оказался Иван Шишкин
Далее следуют Репин и АйвазовскийПодробнее
Главный дирижер Большого театра заявил о переносе премьеры "Нуреева" на 2017 годГлавный дирижер Большого театра заявил о переносе премьеры "Нуреева" на 2017 год
Руководство театра не стало комментировать сообщения о том, что сроки премьеры балета вновь изменилисьПодробнее
Объявлены участники конкурсной программы Венецианского кинофестиваляОбъявлены участники конкурсной программы Венецианского кинофестиваля
В нее вошли фильмы Даррена Аронофски, Мартина МакДонаха, Гильермо дель Торо и Джорджа КлуниПодробнее
Кирилл Серебренников приступил к съемкам фильма о Викторе ЦоеКирилл Серебренников приступил к съемкам фильма о Викторе Цое
Сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыкантаПодробнее
Вокалист группы Linkin Park покончил с собойВокалист группы Linkin Park покончил с собой
41-летний Честер Беннингтон свел счеты с жизнью в личной резиденции в Калифорнии, пишет портал TMZПодробнее
"Дюнкерк": громче, чем бомбы"Дюнкерк": громче, чем бомбы
В российский прокат выходит новый фильм Кристофера Нолана про попавших в окружение британских солдатПодробнее
На "Пикнике "Афиши" выступят Kasabian, Foals и "Грибы"На "Пикнике "Афиши" выступят Kasabian, Foals и "Грибы"
Хедлайнерами фестиваля станут Kasabian, ранее уже неоднократно выступающие в МосквеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 июля7 фото
28 июля
Фотохроника 28 июля
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Репетиция парада ВМФ в Петербурге7 фото
28 июля
Репетиция парада ВМФ в Петербурге
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в КемереВ миреВ Черном море неподалеку от Ялты перевернулся сухогрузВ миреСаакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства УкраиныВ миреКим Чен Ын заявил о возможности ракет КНДР ударить по материковой части СШАВ РоссииКадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в ВоронежеВ миреДополнительные три установки ПРО THAAD разместят в Южной Корее

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Россиянин Квят стал тринадцатым Подробнее

Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и Джанджгаву

Женщины получили сроки за отправку смс в Грузию накануне грузино-осетинского конфликта Подробнее

В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве по мотивам кровной мести

Температура воздуха в Москве превысила 32 градуса

По данным синоптиков, в некоторых районах Подмосковья 29 июля зафиксировали показатели выше этой отметки Подробнее

Около 750 сотрудников загранучреждений США в России будут сокращены

Путин 30 июля в Петербурге примет главный военно-морской парад

Умер академик и правозащитник Юрий Рыжов

Умер академик и правозащитник Юрий РыжовПрощание пройдет в Сахаровском центре в Москве Подробнее

Крушение судна в Черном море привело к возбуждению уголовного дела

Митрополит Иларион призвал повысить цены на алкоголь

В Турции задержали британца по подозрению в сотрудничестве с курдами

В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение

ЕС запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи