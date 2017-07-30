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Культура

Пикник "Афиши" - Kasabian, жара, огонь

В Коломенском прошел один из самых ожидаемых фестивалей лета

Пикник "Афиши" - Kasabian, жара, огонь
На музыкальном фестивале Пикник "Афиши"
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ежегодный фестиваль Пикник "Афиши", который негласно считается обязательным местом для посещения всеми, кто относит себя или хочет приобщиться к модной столице, по традиции прошел в субботу в Коломенском.

"Пикник" уже может позволить себе некоторые традиции, поэтому баланс хипстеры-фудкорт-развлечения на любой вкус был соблюден. Фестиваль давно стал местом, куда ходят не только послушать музыку и отведать фалафеля, но и себя показать. Поэтому стоит полчаса походить по парку, чтобы понять что модно в этом сезоне - количество стильных вещей на квадратный метр зашкаливает.

Для тех, кто жаждет не только зрелищ, но и хлеба, был построен фудкорт, где можно было найти все что угодно на свой вкус. Бургеры и хот-доги, лавандовый кофе и смузи, милкшейки и даже напитки-перформансы. Только вот из-за 30-градусной жары и месторасположения фудкорта (под ногами гравий и песок), место напоминало скорее адскую кухню Гордона Рэмзи из-за клубов пара и пыли.

Тех, кто не испугался жары и духоты, ждали мастер-классы по завариванию кофе, скейтбордингу, танцевальные баттлы, квесты, погружение в виртуальную реальность и многое другое.

Сложность заключалась в том, что все развлечения надо было совмещать с главной, музыкальной, программой и учитывать, что на фестивале было построено три сцены, на которых одновременно выступали артисты. Так, например, многим пришлось выбирать между 5'Nizza и Foals или Хаски и "Грибами". Но стоит признать, что большинство все же пришло послушать хедлайнеров - британцев Kasabian, которые приехали в Москву в рамках мирового турне в поддержку нового альбома "For Crying Out Loud". Создавалось впечатление, что к началу выступления ребят из Лестера число меломанов увеличилось раза в три - количество людей перед главной сценой, на холме справа от нее, на всем поле вплоть до уже упомянутого фудкорта, не поддавалось исчислению.

Но ожидания вечера стоили того - задорные лестерцы задали жару с первых аккордов "I'll Ray (The King)" и порадовали сет-листом: исполнили "Underdog", "Shoot the Runner", "Days Are Forgotten", "Re-wired", и другие. Волну подхватили некоторые фанаты - на одной из песен кто-то зажег файер прямо в середине толпы. Как его удалось пронести - загадка, учитывая, что на входе на "Пикник" публику должны были проверять на наличие неразрешенных предметов. Хотя это обычное дело для фестиваля - взять хотя бы выступление Blur на "Пикнике" несколько лет назад.

Kasabian уделили внимание не только музыкальной, но и визуальной составляющей своего шоу - световое оформление и яркие голограммы не оставили равнодушными даже видавших виды посетителей. А логическим завершением фестиваля, как и любого праздника, стал салют над парком и Москвой рекой.

Анна Нехаева

Пикник "Афиши"

15 фотографий
Самый ожидаемый летний музыкальный фестиваль Москвы прошел в КоломенскомТрадиционно организаторы неплохо позаботились о том, чтобы посетителям не приходилось скучать в перерывах между выступлениями музыкантовИ некоторые из посетителей, похоже, очень серьезно втянулисьДля самых маленьких посетителей также была своя специальная танцевальная программаК самым интересным и захватывающим аттракционам (например к этой воздушной трубе) выстроились изнуряющие очередиНа сценах фестиваля, которых было три, выступили российские и зарубежные музыканты
Самый ожидаемый летний музыкальный фестиваль Москвы прошел в Коломенском
Теги: Пикник Афиши
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