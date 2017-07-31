Главные новости
ЭкономикаФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаВ РоссииВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
Культура

На Ночи кино-2017 покажут "Кухню", "Время первых" и "28 панфиловцев"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россияне выбрали три фильма, которые покажут в рамках всероссийской акции "Ночь кино" 27 августа.

"Завершилось всероссийское голосование по акции "Ночь кино", которая в этом году пройдет во второй раз вечером 27 августа - почти на двух тысячах площадок. (...) Победителями голосования стали следующие картины: "Кухня. Последняя битва", режиссер Антон Федотов, "Время первых", режиссер Дмитрий Киселев, "28 панфиловцев", режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа", - сообщается на сайте Фонда кино в понедельник.

Для юных зрителей будут организованы показы мультфильма "Снежная королева-3: Огонь и лед" режиссера Алексея Цицилина.

Первая всероссийская "Ночь кино" проходила с 27 на 28 августа 2016 года во всех регионах РФ, организаторы - Фонд кино совместно c министерством культуры РФ. Акцию посетили более 700 тысяч человек.

Теги: Ночь кино, кино
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Скончалась французская актриса Жанна МороСкончалась французская актриса Жанна Моро
Актрисе, прославившейся работой с режиссёрами "новой волны", было 89 летПодробнее
Пикник "Афиши" - Kasabian, жара, огоньПикник "Афиши" - Kasabian, жара, огонь
В Коломенском прошел один из самых ожидаемых фестивалей летаПодробнее
Джордж Клуни подаст в суд на журнал за публикацию фото его детейДжордж Клуни подаст в суд на журнал за публикацию фото его детей
Как сообщают СМИ, французское издание Voici нелегально сфотографировало малышей актера в ИталииПодробнее
Мединский заявил о театральном буме в РоссииМединский заявил о театральном буме в России
По словам министра, число посетителей театров оказалось максимальным с 1991 годаПодробнее
Самым известным среди россиян живописцем оказался Иван ШишкинСамым известным среди россиян живописцем оказался Иван Шишкин
Далее следуют Репин и АйвазовскийПодробнее
Главный дирижер Большого театра заявил о переносе премьеры "Нуреева" на 2017 годГлавный дирижер Большого театра заявил о переносе премьеры "Нуреева" на 2017 год
Руководство театра не стало комментировать сообщения о том, что сроки премьеры балета вновь изменилисьПодробнее
Объявлены участники конкурсной программы Венецианского кинофестиваляОбъявлены участники конкурсной программы Венецианского кинофестиваля
В нее вошли фильмы Даррена Аронофски, Мартина МакДонаха, Гильермо дель Торо и Джорджа КлуниПодробнее
Кирилл Серебренников приступил к съемкам фильма о Викторе ЦоеКирилл Серебренников приступил к съемкам фильма о Викторе Цое
Сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыкантаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Профессия: капитан10 фото
29 июля
Профессия: капитан
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаВ РоссииВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовВ РоссииМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковЭкономика"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"В миреКоманда Трампа занялась разработкой санкций против Китая

Букмекеры внесли Шарапову в тройку фаворитов турнира в Стэнфорде

Анджелина Джоли объяснила свои "жестокие" методы проведения проб

Иркутская полиция поймала раздававшего украденные деньги местного жителя

Телевещательная компания Discovery купит Scripps Networks за $14,6 млрд

Нефть Brent подешевела до $52,44 за баррель

Мутко назвал прерогативой тренера возможное приглашение Ари в сборную России

Высокий суд Лондона отказался возбуждать уголовное дело против Тони Блэра

Первый канал и ВГТРК не стали комментировать слухи о переходе Андрея Малахова

Российские компании сообщили о росте числа цифровых преступлений за три года на 75%

Участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи упростят выдачу виз

Названы имена арбитров на ответный матч ЛЧ ЦСКА – АЕК

Saint Laurent запустит интернет-проект в Китае

К интернету в 2017 году в России подключат почти 4 тысячи поликлиник

Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"

Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ разобрали

Бивший сына головой об асфальт екатеринбуржец получил 9 лет колонии

Памятную звезду клоуну Олегу Попову установят в Большом Московском цирке

Москвич за попытку продать брелок-видеорегистратор признан виновным и освобожден

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на посольство Ирака в Кабуле

На Ночи кино-2017 покажут "Кухню", "Время первых" и "28 панфиловцев"

Ударившая ножом фельдшера скорой помощи жительница Татарстана осуждена на шесть лет

Метро Петербурга признало неудачным опыт досмотра всех пассажиров

Сибирские ученые разработали соединение для диагностики и лечения раковых опухолей

Российский теннисист Хачанов попал в топ-30 рейтинга ATP

В Подмосковье задержали двух ждавших указаний о теракте сторонников ИГ

ЦБ установил курсы доллара и евро на 1 августа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи