На Ночи кино-2017 покажут "Кухню", "Время первых" и "28 панфиловцев"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россияне выбрали три фильма, которые покажут в рамках всероссийской акции "Ночь кино" 27 августа.

"Завершилось всероссийское голосование по акции "Ночь кино", которая в этом году пройдет во второй раз вечером 27 августа - почти на двух тысячах площадок. (...) Победителями голосования стали следующие картины: "Кухня. Последняя битва", режиссер Антон Федотов, "Время первых", режиссер Дмитрий Киселев, "28 панфиловцев", режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа", - сообщается на сайте Фонда кино в понедельник.

Для юных зрителей будут организованы показы мультфильма "Снежная королева-3: Огонь и лед" режиссера Алексея Цицилина.

Первая всероссийская "Ночь кино" проходила с 27 на 28 августа 2016 года во всех регионах РФ, организаторы - Фонд кино совместно c министерством культуры РФ. Акцию посетили более 700 тысяч человек.