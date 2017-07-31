Участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи упростят выдачу виз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Зарубежные участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов смогут приехать в Россию, воспользовавшись упрощенным порядком, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Та норма, которую мы сейчас распространяем на участников фестиваля, - это мера, не взимающая сборы за визы: упрощенная выдача виз. Она будет действовать на период подготовки и проведения форума", - сказал Мутко.

По его словам, для участия в фестивале, как ожидается, в Россию въедут порядка 10 тыс. молодых людей более чем из 160 стран мира.

"7000 прибудут сразу в Сочи, а 3000 приедут через Москву", - сказал Мутко.

Таким образом, по его словам, правительство будет способствовать большему привлечению молодежи из-за рубежа для участия в фестивале.