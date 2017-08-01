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Культура

Преображенскую церковь в Кижах полностью отреставрируют к 2020 году

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Реставрация 22-главой Преображенской церкви на острове Кижи полностью завершится к июню 2020 года, а 19 августа того же года там пройдет первая служба, сообщила директор музея Елена Богданова во вторник журналистам в Минкультуры РФ.

"В 2019 году мы завершим реставрацию церкви, а вместе с внутренним убранством представим в 2020 году, к 100-летию республики Карелия 8 июня. Готовимся, что 19 августа 2020 года у нас пройдёт первая служба в Преображенской церкви после длительного перерыва", - сказала она, отвечая на вопрос "Интерфакса", и отметила, что в настоящее время техническая готовность объекта составляет 60%.

В частности, проводятся работы по реставрации и восстановлению 105 икон и свыше 260 конструктивных элементов (панели, сень, колонны, капители). Кроме того, запланировано изготовление 16 икон и потолочного медальона - "неба".

"Общая стоимость работ составляет 457,1 млн рублей. Из них на проектные работы - 51 миллионов рублей, 406 - реставрация", - проинформировала директор Богданова.

Отмечается, что стоимость работ по реставрации иконостаса и восстановления интерьера Преображенской церкви Кижского погоста составляет 162,6 млн рублей.

После реставрации храм будет действовать как музей, но в нем также будут проходить церковные службы. "Летний храм - Преображения Господня, а Покровская церковь - зимняя", - пояснила Богданова.

Преображенская церковь на острове Кижи была возведена в 1714 году и в настоящее время является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского Севера. Активная фаза реставрации церкви началась в 2011 году.

Этот храм - объект культурного наследия федерального значения, а архитектурный ансамбль Кижского погоста в 1990 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Теги: Кижи, Минкультуры
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