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На валу Новгородского кремля после ливня образовалась 30-метровая трещина

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Трещина, длиною примерно 30 метров, образовалась на валу Новгородского кремля (Детинца) после ливня. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ).

"Вероятно, появление трещины на валу между Воскресенской аркой и Златоустовской башней связано с ливнями, которые прошли в областном центре в ночь на воскресенье. Длина просадки технологического грунта составляет около 30 метров, глубина - 0,5-0,7 метра", - сказал собеседник.

Как заверили в ГМЗ, трещина пока не представляет угрозы для кремлевской стены, стоящей на валу. "Предварительно, глиняное тело вала не пострадало. Разошелся строительный мусор, которым в ходе реставрации стен засыпали скаты вала для уплотнения грунта", - уточнил представитель ГМЗ.

Оценку повреждения вала дадут археологи, которые планируют в среду утром обследовать поврежденный участок.

Как сообщалось, в ночь с 29 на 30 июля в Великом Новгороде выпало около полуторамесячной нормы осадков (свыше 116 мм). В среду вечером сотрудники Новгородского гидрометцентра ожидают новые ливни.

Новгородский кремль является федеральным памятником XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО.

Теги: Новгород
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