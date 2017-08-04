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Культура

"Человек-паук" стал самым популярным фильмом июля в российских СМИ

В тройку лидеров также вошли "Планета обезьян: Война" и "Дюнкерк"

"Человек-паук" стал самым популярным фильмом июля в российских СМИ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В июле самым упоминаемой кинолентой в российских СМИ стал фильм "Человек-паук: Возвращение домой". За месяц, согласно данным системы "СКАН-Интерфакс", он упоминался в различных публикациях более 1,8 тысяч раз.

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Лента позиционировалась в СМИ как один из самых ожидаемых фильмов лета 2017 года, а потому собрала множество разнообразных рецензий. Также крупный сюжет сформировался в связи с выпуском рейтинга самых богатых героев комиксов, который был приурочен к выходу "Человека-паука" в прокат в Гонконге. Отдельное внимание уделили обозреватели сборам фильма, в частности, в сравнении со сборами фильма "Дюнкерк".

На втором месте находится лента "Планета обезьян: Война". Он упоминался в СМИ более 1,1 тысяч раз. Основной массив новостей был связан с информацией о сборах фильма. Помимо этого косвенно росла упоминаемости в связи с тем, что режиссер картины Мэтт Ривз в рамках своей работы над новым фильмом про Бэтмена отказывается от сценария, предложенного актером Беном Аффлеком.

На третьем месте - фильм "Дюнкерк", более 1 тысячи упоминаний. Самый крупный массив сообщений связан с тем, что картина Кристофера Нолана лидирует в прокате, а также о том, что основным прокатным конкурентом фильма в России стала лента "Взрывная блондинка".

Далее в десятке самых упоминаемых в российских СМИ фильмов: "Гадкий я 3", "Сказ о Петре и Февронии", "Трансформеры 5", "Взрывная блондинка", "Роковое искушение", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Тачки 3".

Основой для расчета рейтинга стали сборы уик-энда Россия+СНГ за июль 2017 года, публикуемые на сайте "Кинопоиск". В выборку отобраны фильмы из топ-10 за недели июня.

Теги: кино, Человек-паук: Возвращение домой, Планета обезьян: Война, Дюнкерк, СКАН-Интерфакс
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