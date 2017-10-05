Россиянам позволят гастролировать на Украине только с разрешения украинских спецслужб

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Украинский парламент принял в четверг закон о гастрольных мероприятиях, который предусматривает, что российские исполнители смогут гастролировать на Украине только после согласования со Службой безопасности Украины.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за законопроект №6682 "Об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий на Украине при участии граждан страны-агрессора" проголосовали 232 народных депутата (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Закон предусматривает запрет проведения гастрольных мероприятий, если в нем участвует артист, внесенный в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Закон так же оговаривает, что в случае, если участником гастролей является гражданин страны-агрессора, то организатор не позже чем за 30 дней до дня проведения гастролей подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения этого гражданина для участия в данном мероприятии.

Согласно закону, в течение 10 дней с момента получения запроса СБУ рассматривает и дает организатору гастролей ответ о наличии или отсутствии оснований для недопущения такого артиста.