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Культура

Radiohead и Rage Against the Machine впервые номинированы на место в Зале славы рок-н-ролла

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американская рок-группа Rage Against the Machine и британская Radiohead включены в список группа, номинированных на включение в Зал и музей славы рок-н-ролла, которые находятся в городе Кливленде (США, штат Огайо), передают в четверг американские СМИ.

Помимо этих групп, в список включены британская певица Кейт Буш и Нина Симон - посмертно.

Группа Radiohead начала свою музыкальную деятельность в 1985 году, а в 1992 году выпустила дебютный сингл Creep. Последний альбом группы под названием A Moon Shaped Pool увидел свет в 2016 году.

Начало музыкальной карьеры Rage Against the Machine восходит к 1991 году. Впоследствии музыкальный коллектив распался, однако объявил о своем воссоединении в 2007 году.

Согласно правилам, музыканты могут попасть в Зал славы лишь спустя 25 лет после выхода их дебютной пластинки. Первые музыканты были включены в Зал славы в 1986 году.

Теги: Rage Against the Machine, Radiohead, США
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