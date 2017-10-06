Культура

"Борг/Макинрой": до победного

В прокат вышел фильм о знаменитом теннисном финале "Уимблдона"

"Борг/Макинрой": до победного
Кадр из фильма "Борг/Макинрой"
Фото: Nordisk Film

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел фильм "Борг/Макинрой" про легендарный финал "Уимблдона" 1980 года.

Шведский теннисист Бьорн Борг (Сверрир Гуднасон) – четырехкратный победитель "Уимблдона" - приезжает на турнир в надежде взять кубок в пятый раз. Борг известен своим нордическим спокойствием, за которое СМИ даже прозвали его "королем". Мало кто из поклонников теннисиста знает, что в детстве его исключили из секции за плохое поведение, и после нервных срывов у него появился своеобразный набор ритуалов – от того, как выбирать ракетку с тренером (Стеллан Скарсгард), до того, во что одеваться. Против него в финал выходит американец Джон Макинрой, известный своим дурным поведением, пререкательством с судьями и плохими отношениями с игроками (Шайа ЛаБаф, который, кажется, сыграл самого себя). Приближается финал турнира, который определит победителя.

Даже не важно, знали ли вы перед просмотром исход игры, в картине датчанина Януса Меца Педерсена (работал над сериалом "Настоящий детектив") главное - это напряжение, которое, в соответствии с драматургией турнира, поднимается до высшей точки к финальной игре. Пока герои преодолевают отборочные соревнования, нам показывают путь обоих теннисистов (но в большей степени именно Борга) к матчу за титул первой ракетки мира. И обнаруживается, конечно, что у казавшихся антагонистами Борга и Макинроя много общего: сложные отношения с родителями, детские травмы и полная отдача игре, оборотной стороной которой является тотальное одиночество.

Если определить этот матч – да и весь фильм – одним словом, то это "катарсис", но на одном напряжении, которое создатели картины беспрерывно нагнетают, кино не снимешь: долгие паузы и драматические жесты на втором часу экранного времени утомляют, а то и производят обратный, комичный эффект. Из-за этой исключительной серьезности фильм, например, проигрывает своему юмористическому брату-близнецу, полнометражной шутке "Семь дней в аду" от HBO.

Кроме того, Педерсен, кажется, просмотрел одну довольно очевидную вещь: то, что спортсмены прилагают сверхчеловеческие усилия для победы на соревнованиях подобного уровня, общеизвестно, это и делает большой спорт столь захватывающим зрелищем – а потому сам матч Борг/Макинрой как противостояние двух воль автоматически становится более интересным, чем рассказ о пути героев к нему в ленте "Борг/Макинрой".

В то же время фильму нельзя отказать в увлекательности и в некоторой милоте – где еще вы еще посмотрите на Шайю ЛаБафа в спортивной повязке на голове и ретроформе, бегающего по корту?

Теги: Борг/Макинрой, кино, теннис, Уимблдон
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