Культура

Большой театр поставит вместе с Метрополитен-опера три оперы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) и Метрополитен-опера впервые запускают совместную работу над тремя спектаклями, которые пройдут на сценах в Москве и Нью-Йорке.

"Сама по себе идея копродукции - невероятно интересная творческая составляющая. Это и есть самое главное, ради чего мы объединяем свои усилия. Это проект невероятно сложный, так как придется согласовать невероятное количество организационных вопросов, касающихся совместимости сцен, расписания, специалистов", - рассказал журналистам генеральный директор ГАБТа Владимир Урин на совместной пресс-конференции с гендиректором Метрополитен-опера Питером Гэблом.

Урин отметил, что такие проекты не делаются быстро - можно рассчитывать, что они будут воплощены в жизнь через три-четыре года.

Планируется совместная постановка опер Джузеппе Верди "Аида", Рихарда Штрауса "Саломея" и Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", в каждой из которых будет занята Анна Нетребко. Она исполнит заглавные партии в "Аиде" и "Саломее", а в "Лоэнгрине" - роль Эльзы и выступит как на сцене Большого, так и за океаном.

По словам Урина, над "Аидой" будет работать американский режиссер Майкл Майер, обладатель американской театральной премии "Тони". Ставить "Саломею" приглашен знаменитый немецкий режиссер Клаус Гут. Постановку "Лоэнгрина" возьмет на себя английский режиссер Фелим МакДермотт, который в 2011 году ставил на сцене "Мет" оперу Филиппа Гласса "Сатьяграха", высоко оцененную критиками.

Со своей стороны Гэбл отметил, что когда 12 лет назад возглавил "Мет", то существовало стойкое мнение, что у театра должны быть свои премьеры, а совместное производство не слишком приветствовалось.

"Для меня такое понимание является устаревшим. В таких копродукциях есть очень много и художественных, и экономических плюсов. Для режиссёров это возможность более серьезно поработать над постановкой, так как она может жить во времени и развиваться. (...)Экономически - очевидно, что обе стороны выигрывают, когда расходы можно поделить",- рассказал Гэбл.

Кроме того, по его мнению, легче договариваться с большими певцами, так как есть возможность выступать в разных городах, что желает такие проекты более привлекательными.

Как пояснил Урин, права на постановки будут бессрочные, а график и количество сезонов будет определяться, исходя из обстоятельств, расписания артистов, спроса на спектакли и т.д.

Теги: ГАБТ, Метрополитен-опера
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