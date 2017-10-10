В Старой Руссе закопали найденный археологами мост XIX века

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Найденный археологами на центральной площади Старой Руссы мост XIX века через реку Малашка, который долгое время считался уничтоженным, снова закопали, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Старорусской археологической экспедиции Новгородского госуниверситета.

Мост засыпали песком. Далее его закроют защитным слоем и асфальтом, что обеспечит надежную консервацию объекта. Ученые считают, что в настоящий момент не существует реальной возможности отреставрировать и сохранить мост в качестве объекта турпоказа, но в дальнейшем не исключают этого варианта.

Как сообщалось, выложенный из кирпича многометровый мост через засыпанную ныне реку Малашка был раскопан археологами в ходе реконструкции Соборной, центральной площади Старой Руссы осенью текущего года. Ранее считалось, что мост был разрушен в советские годы, когда строители засыпали участок русла Малашки. Археологи установили, что при засыпке русла реки мост все-таки ломать не стали, а разрушили только перила и другие его части, выступавшие над мостовой, а все остальное просто закопали.

Археологи назвали находку гидротехнического сооружения уникальной. Решается вопрос о придании мосту статуса памятника.