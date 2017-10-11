Бюльбюль-оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО, известный певец, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы подтвердил выход из предвыборной гонки.

"Мы провели беспрецедентную по сжатости сроков интенсивную предвыборную кампанию. Я благодарен всем тем, кто оказывал мне содействие в этой сложной работе. Однако, в ходе высоко конкурентной борьбы за необходимые для победы 30 голосов нам, к огромному сожалению, не удалось развить успех предвыборной кампании и набрать нужное количество голосов. Поэтому, я с сожалением принял решение выйти из выборной гонки, однако делаю это с чувством исполненного долга, так как сделал все возможное и необходимое, зависящее от меня", - говорится в заявлении Бюльбюль-оглы, распространенном посольством Азербайджана в РФ.

По его словам, ЮНЕСКО, являясь главной гуманитарной организацией всего мира, играет большую роль в развитии образования, науки, культуры и коммуникаций во всех странах всех континентов. "Сам факт выдвижения на должность руководителя этой авторитетной международной организации уже является большим достижением в жизни любого человека. Можно гордиться тем, что в постсоветской истории я являюсь первым творческим человеком, который был выдвинут и прошел отбор на соискание этой высокой должности. Думаю, что это событие является большой школой для молодой азербайджанской дипломатии", - подчеркнул посол.

Первый тур выборов главы ЮНЕСКО состоялся в начале недели в Париже. Ни один из кандидатов не завоевал абсолютного большинства голосов. После выхода из борьбы Бюльбюль-оглы (не вошедшего в тройку лидеров), осталось шесть кандидатов : глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам, бывший министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб, дипломат из Катара Хамад ибн Абдул-Азиз Аль-Кавари, представляющий Китай замгенерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан, советник минкультуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей и бывший министр культуры Франции Одри Азуле.