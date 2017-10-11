Культура

Эминем записал рэп с жесткой критикой Трампа

Видеозапись, в которой Маршалл Мэтерс, в частности, сравнивает президента с ядерным камикадзе, набрала более 2,5 млн просмотров за 6 часов

Эминем записал рэп с жесткой критикой Трампа
Рэпер Эминем
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный под псевдонимом Эминем, раскритиковал президента США Дональда Трампа в заранее снятом видеоролике, который был продемонстрирован во время вручения премии BET Hip Hop Awards.

"Надо отдать должное Обаме, потому что то, что мы имеем сейчас - это камикадзе, который может привести к ядерному Холокосту", - читает рэпер.

Видеозапись, на которой Эминем в жесткой и частично нецензурной форме критикует американского президента, была опубликована на YouTube. С момента публикации она получила уже более 2,5 млн просмотров, и эта цифра быстро растет.

Одной из основных тем критики в адрес Трампа со стороны рэпера стала тема расизма в США, а также реакция американской администрации на акции протеста среди футболистов Национальной футбольной лиги (НФЛ), выступающих за права афроамериканцев в стране.

В прошлом месяце в США разгорелся скандал на почве этих акций протеста, которые спортсмены различных команд НФЛ проводили перед матчами. Во время исполнения государственного гимна футболисты вставали на одно колено и соединяли руки, вместо того, чтобы стоять, положа руку на сердце, как это принято в США. По словам некоторых спортсменов, таким образом, они хотели выступить против неоправданно жестокого отношения полиции к чернокожим гражданам США.

Трамп не раз выступал с жесткой критикой в адрес участников этих протестов. Он обвинил футболистов в неуважении к флагу и гимну США, а также призвал НФЛ принять меры в отношении спортсменов.

Теги: Эминем
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